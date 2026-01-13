U23 UAE gặp U23 Việt Nam ở tứ kết, U23 Nhật Bản toàn thắng vòng bảng

Ở lượt cuối bảng B giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, U23 UAE có lợi thế tâm lý hơn khi chỉ cần hòa U23 Syria là giành vé đi tiếp. U23 UAE sớm có được ưu thế khi hàng thủ đối phương mắc sai lầm trong vòng cấm và Ali Almemari dễ dàng đệm lòng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0.

U23 Syria dồn lên trong thế không còn gì để mất, họ cũng tạo ra nhiều cơ hội đáng kể. Từ quả tạt bóng tầm thấp của đồng đội bên cánh trái, Mahmoud Al Omar dứt điểm tinh tế vào góc xa mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Syria ở phút 55.

Dù chơi nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu nhưng U23 Syria không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận tỷ số hòa 1-1 chung cuộc. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Nhật Bản thắng U23 Qatar 2-0 để kết thúc vòng bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng ấn tượng 10-0.

Kết thúc bảng B giải U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản (9 điểm) dẫn đầu bảng và sẽ gặp U23 Jordan ở tứ kết vào 18h30 ngày 16/1. U23 UAE giành vị trí nhì bảng do xếp trên U23 Syria nhờ hiệu số bàn thắng (cùng có 4 điểm) và sẽ đối đầu U23 Việt Nam ở trận tứ kết vào 22h30 ngày 16/1.