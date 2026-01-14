U23 Thái Lan - U23 Trung Quốc (18h30 hôm nay): Định đoạt tấm vé tứ kết

*Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18h30 hôm nay (14/1), trên sân Al-Shabab tại Riyadh (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

U23 Thái Lan khởi đầu giải U23 châu Á 2026 khá vất vả, họ để thua 1-2 trong trận ra quân trước U23 Australia. Sau đó, đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng có trận hòa nhọc nhằn 1-1 với U23 Iraq.

U23 Thái Lan (áo xanh) vẫn còn cơ hội vào tứ kết (Ảnh: FAT).

Dù vậy, chính trận hòa với U23 Iraq giúp U23 Thái Lan sống dậy hy vọng lọt vào tứ kết. Nếu để ý kỹ, các cầu thủ U23 Thái Lan càng lúc càng thi đấu tốt hơn, sau khi các cầu thủ trẻ của họ tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc qua từng trận đấu.

Đặc biệt, ở giai đoạn cuối trận gặp U23 Iraq hôm 11/1, U23 Thái Lan mới là đội thi đấu hay hơn. Ngoài bàn thắng gỡ hòa ở phút 85 của Chingoen, U23 Thái Lan còn có một tình huống sút bóng trúng cột dọc sau đó. Nếu pha bóng ấy thành bàn, đội bóng của HLV Thawatchai thậm chí đã đánh bại đội bóng Tây Á.

Nói thế để thấy rằng U23 Thái Lan vẫn có cơ hội đi tiếp. Đầu tiên, chỉ cần đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng đánh bại U23 Trung Quốc trong buổi tối nay, họ sẽ chắc chắn giành vé lọt vào tứ kết, bất chấp các kết quả còn lại. U23 Thái Lan dù tạm đứng cuối bảng D với một điểm, nhưng họ vẫn còn giữ quyền tự quyết trong tay.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) không quá mạnh (Ảnh: AFC).

Tiếp đến, U23 Trung Quốc thật ra cũng không quá mạnh. Đội bóng đến từ Đông Nam Á không sở hữu dàn cầu thủ có kỹ thuật quá cao. Điểm mạnh của các cầu thủ U23 Trung Quốc là thể hình.

Tuy nhiên, cũng bàn đến vấn đề thể hình, U23 Thái Lan sở hữu một số cầu thủ khá cao to (trung vệ Nathan James cao 1m90, tiền vệ phòng ngự Sittha Boonlha cao 1m86), đủ sức chống chọi với các đợt tấn công bằng bóng bổng của U23 Trung Quốc.

Chưa hết, U23 Thái Lan sở hữu một thông số quan trọng, cao hơn thông số của U23 Trung Quốc tại giải năm nay. Đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng đã ghi được hai bàn thắng sau hai trận đấu, trận nào họ cũng ghi bàn.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc dù dẫn đầu bảng D, nhưng đội này mới ghi được một bàn thắng. Có nghĩa là hàng tấn công của U23 Trung Quốc không mạnh.

Trong một ngày đạt phong độ cao, U23 Thái Lan đủ sức ghi bàn và đánh bại U23 Trung Quốc, qua đó họ sẽ kịp bắt chuyến tàu vào vòng tứ kết giải U23 châu Á năm nay.

Dự đoán: U23 Thái Lan thắng 2-1.