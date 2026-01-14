Báo Trung Quốc ngạc nhiên khi U23 Việt Nam đánh bại Saudi Arabia

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U23 châu Á. Kết quả này giúp U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng khi có 9 điểm, còn U23 Saudi Arabia bị loại.

U23 Việt Nam gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Tờ 163 (Trung Quốc) thực sự kinh ngạc trước chiến thắng của U23 Việt Nam. Tờ báo này giật tít: “Cú sốc lớn ở giải U23 châu Á khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia. Đội chủ nhà dừng bước ngay từ vòng bảng”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Việc U23 Saudi Arabia bị loại sớm ở giải U23 châu Á là điều nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Trong tình thế buộc phải thắng U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia đã nỗ lực tấn công nhưng gặp khó trước hàng thủ có tính tổ chức của đối thủ.

Trong hiệp 1, đội bóng Tây Á không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào lên khung thành của U23 Việt Nam. Sang hiệp 2, U23 Saudi Arabia tăng cường tấn công nhưng họ không tài nào xuyên thủng mành lưới của đối thủ. Thủ môn Trung Kiên đã trải qua trận đấu vô cùng tuyệt vời khi có hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Trong bối cảnh ấy, U23 Việt Nam tỏ ra sắc sảo trong những tình huống phản công. Đình Bắc đã khiến cả sân chết lặng với cú dứt điểm không thể cản phá.

U23 Saudi Arabia trở thành đề tài châm biếm của người hâm mộ khi bị loại ngay trên sân nhà. Trong khi đó, U23 Việt Nam thực sự là hình mẫu để U23 Trung Quốc học hỏi trước trận quyết đấu với U23 Thái Lan”.

U23 Việt Nam thi đấu kiên cường trước sức ép của U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Trong bài viết khác, tờ 163 đánh giá rất cao sức mạnh của U23 Việt Nam: “Màn trình diễn của U23 Việt Nam ở giải năm nay gây ấn tượng mạnh. Họ đã toàn thắng trong cả ba trận đấu ở vòng bảng và chỉ thủng lưới đúng 1 bàn.

Đây là đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á đứng đầu bảng trong lịch sử giải U23 châu Á. Họ trở thành hình mẫu của bóng đá Đông Nam Á tại giải đấu. Có chi tiết đáng chú ý, số trận thắng của U23 Việt Nam ở U23 châu Á hiện đã vượt tổng số trận thắng của tất cả các đội Đông Nam Á khác cộng lại”.

Thủ môn Trần Trung Kiên nhiều lần cứu thua xuất sắc, tổ chức tốt hàng phòng ngự. Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc để lại dấu ấn với bàn thắng đẹp mắt vào lưới U23 Saudi Arabia. Sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự giúp U23 Việt Nam trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp.

U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng lọt vào vòng bán kết giải U23 châu Á. Họ thậm chí có hy vọng tái hiện kỳ tích vào chung kết năm 2018 của đội bóng dưới thời HLV Park Hang Seo”.