U23 Việt Nam nhận cảnh báo đáng chú ý ở trận tứ kết giải U23 châu Á

Trước trận đấu với U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam có 5 cầu thủ phải nhận một thẻ vàng là Minh Phúc, Thái Sơn, Võ Anh Quân, Phi Hoàng và Phạm Lý Đức. Các cầu thủ này sẽ bị treo giò ở tứ kết nếu nhận thêm một thẻ phạt.

Đình Bắc nhận thẻ vàng trong trận đấu với U23 Saudi Arabia (Ảnh chụp màn hình).

Rất may cho U23 Việt Nam khi những cầu thủ này không nhận thêm án phạt nào. Phi Hoàng không vào sân phút nào. Minh Phúc, Thái Sơn, Võ Anh Quân và Phạm Lý Đức đều đã ra sân nhưng không bị phạt thẻ.

Điều này giúp “Những chiến binh sao vàng” có đầy đủ lực lượng ở vòng tứ kết. Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận đấu sắp tới diễn ra vào ngày 16/1 sẽ là đội nhì bảng B (U23 UAE hoặc U23 Syria).

Tuy nhiên, điều đáng nói, theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các cầu thủ chỉ được xóa thẻ kể từ vòng bán kết. Điều đó có nghĩa rằng 5 cầu thủ kể trên, cộng thêm hai người nhận thẻ vàng ở trận gặp U23 Saudi Arabia là Đình Bắc và Công Phương có nguy cơ bị treo giò ở vòng bán kết nếu như nhận thẻ vàng ở vòng tứ kết.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn, rất quan tâm tới vấn đề thẻ phạt của U23 Việt Nam. Sau trận gặp U23 Saudi Arabia, ông đã hỏi thăm các cầu thủ: “Hôm nay không có ai bị 2 thẻ đúng không? Chỉ có 1 thẻ thôi đúng không?”.

U23 Việt Nam cần phải thực sự cẩn trọng ở vòng tứ kết (Ảnh: AFC).

Theo Chủ tịch VFF, việc giữ được cái đầu lạnh, hạn chế tối đa thẻ phạt không cần thiết là yếu tố quan trọng với U23 Việt Nam. Đặc biệt, trong giai đoạn knock-out sắp tới, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik càng cần phải cẩn trọng hơn.

U23 Việt Nam đang đi đúng hướng ở giải U23 châu Á. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng giành chiến thắng trong cả ba trận đấu ở vòng bảng tại giải đấu này. U23 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ tái hiện kỳ tích lọt vào chung kết của đội bóng dưới thời HLV Park Hang Seo vào năm 2018.