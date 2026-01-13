CĐV Thái Lan so sánh sức mạnh của đội nhà với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A giải U23 châu Á. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik dẫn đầu bảng đấu với 9 điểm sau 3 trận.

U23 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng trong lịch sử giải U23 châu Á. Báo giới và truyền thông Đông Nam Á đã lên tiếng khen ngợi U23 Việt Nam.

Thế nhưng, một bộ phận CĐV Thái Lan vẫn nghi ngờ về trình độ của U23 Việt Nam ở phía dưới bài viết khen ngợi đội bóng của trang Facebook Buriram Pranksters.

Trang này viết: “U23 Việt Nam mang phong cách chơi của các đội bóng Hàn Quốc. Triết lý bóng đá của các HLV Hàn Quốc luôn đề cao kỷ luật nghiêm ngặt và thể lực dồi dào. Điều này giúp các cầu thủ Việt Nam duy trì cường độ thi đấu và có thể đối đầu sòng phẳng với những đối thủ mạnh hơn trong suốt 90 phút.

Phong cách nổi bật của U23 Việt Nam là phòng ngự chặt chẽ, pressing (gây áp lực) liên tục lên đối thủ và tận dụng rất tốt các tình huống phản công hiệu quả. Điều này khá giống với phong cách truyền thống của các đội bóng Hàn Quốc.

Triết lý bóng đá này dường như rất phù hợp với bóng đá Việt Nam. Họ thường đạt thành tích tốt ở đấu trường quốc tế”.

CĐV Thái Lan có nhiều quan điểm trái chiều về sức mạnh của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Ở phía dưới bài viết, các CĐV Thái Lan lại nghi ngờ về trình độ của U23 Việt Nam. CĐV có tên Pisarn viết: “U23 Việt Nam có vẻ quay trở lại giống thời HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã thoát khỏi nhiều bàn thua trong trận đấu với U23 Saudi Arabia nhờ sự xuất sắc của thủ môn. Nếu không, U23 Việt Nam đã thua đậm. Dù sao, chúng ta phải ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của họ. Còn nếu nói rằng họ mạnh hơn U23 Thái Lan hay không thì tôi khẳng định là không”.

Tài khoản Pichet Warinil bình luận: “Tôi cho rằng trình độ của U23 Việt Nam vẫn cần kiểm chứng thêm ở vòng knock-out”.

Tài khoản NuenG-oNe thể hiện sự lạc quan: “Tôi cho rằng tương lai của bóng đá Thái Lan vẫn tươi sáng hơn so với bóng đá Việt Nam”.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Thái Lan lại có góc nhìn khác. Tài khoản Surashai Pholyiam nhìn thẳng vấn đề: “Đừng lo cho U23 Việt Nam, hãy lo cho đội nhà trước đi. U23 Thái Lan còn chưa chắc vượt qua vòng bảng”.

Tài khoản Jhonne Nai viết: “Tôi chỉ mong U23 Thái Lan làm được như U23 Việt Nam”.

Tài khoản Nirun Chanlawong bình luận: “Phải chấp nhận thực tế rằng U23 Việt Nam mạnh hơn so với U23 Thái Lan”.

Vào lúc 18h30 ngày 14/1, U23 Thái Lan sẽ bước vào trận chiến quyết định với U23 Trung Quốc. “Voi chiến” buộc phải giành chiến thắng mới giành vé đi tiếp.