Báo Jordan khen ngợi: “U23 Việt Nam rất mạnh và chơi đẹp”

Siêu phẩm của Đình Bắc vào lưới U23 Saudi Arabia

Ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành vé đi tiếp với vị trí đầu bảng A với 9 điểm.

Báo Jordan khen ngợi U23 Việt Nam chơi đẹp khi cống hiến hết mình trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Chiến thắng của U23 Việt Nam cũng giúp U23 Jordan có vé vào tứ kết. Ở trận đấu cùng giờ, đoàn quân của HLV Omar Najhi đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan. Họ xếp thứ hai bảng đấu với 6 điểm.

Báo giới Jordan đã nói lời cảm ơn tới U23 Việt Nam sau khi đội nhà giành vé đi tiếp. Tờ Jordan Times nhấn mạnh: “U23 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng ngay cả khi thua U23 Saudi Arabia với cách biệt 1 bàn. Nếu kết quả đó xảy ra, U23 Saudi Arabia cũng sẽ đứng nhì bảng mà không cần quan tâm tới trận đấu của U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Do đó, nhiều người lo ngại U23 Việt Nam thi đấu không hết mình trước U23 Saudi Arabia. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã chơi đẹp khi nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu. Thêm một lần, họ đã gây ấn tượng khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia”.

Tương tự, tờ 365scores cũng khen ngợi tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam: “Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thi đấu hết mình dù họ cầm chắc tấm vé đi tiếp. Họ đã thể hiện tinh thần thể thao tuyệt vời”.

U23 Jordan cảm ơn U23 Việt Nam sau khi giành vé vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Tờ Al Nashama đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam: “Điều khiến nhiều người ấn tượng không chỉ nằm ở tỷ số mà là cách U23 Việt Nam kiểm soát trận đấu, giữ nhịp độ hợp lý. Họ rất hiếm khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik không chơi vội vàng, không sa đà vào những pha bóng rủi ro, mà kiên nhẫn triển khai lối chơi dựa trên sự tổ chức và kỷ luật. Điều đó giúp cho U23 Việt Nam duy trì được sự cân bằng. Họ cho thấy sức mạnh ở giải đấu này”.

Trang Jordan Sports nhận xét: “Qua vòng bảng, có thể thấy rằng U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Giờ đây, không còn ai xem thất bại 0-2 của U23 Jordan trước đối thủ này là bất ngờ nữa”.

Ở vòng tứ kết giải U23 châu Á, U23 Jordan sẽ gặp U23 Nhật Bản, còn U23 Việt Nam gặp một trong hai đội bóng U23 UAE hoặc U23 Syria. Trận đấu ở vòng tứ kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1.