Malaysia bị xử thua 0-3, tuyển Việt Nam giành vé tham dự Asian Cup

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phát đi thông báo: "FAM đã nhận được quyết định từ Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), được đưa ra trong cuộc họp ngày thứ Ba (17/3) liên quan đến vụ việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC, ông Jahangir Baglari, chủ trì đã kết luận rằng FAM vi phạm Điều 56 của Bộ Quy tắc Kỷ luật & Đạo đức AFC khi sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đó, Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC đã quyết định tuyên đội tuyển Malaysia thua 0-3 ở cả hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, căn cứ theo Điều 25.1 của Bộ Quy tắc Kỷ luật & Đạo đức AFC.

Ngoài ra, FAM cũng bị xử phạt số tiền 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng)".

Tuyển Malaysia chính thức dừng bước ở vòng loại Asian Cup 2027, nhường tấm vé tham dự cho tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Như vậy, với án phạt này, tuyển Malaysia đã bị trừ 6 điểm, còn tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm. Lúc này, "Những chiến binh sao vàng" đã có tấm vé tham dự vòng loại Asian cup 2027 khi có 15 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với Malaysia trước lượt trận cuối cùng.

Trước đó, vào hôm qua, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul cho biết sai phạm của bóng đá Malaysia có phần tương đồng với Timor Leste nhưng không hẳn giống nhau về bản chất.

Theo ông Windsor Paul, sai phạm của Timor Leste trước đây chỉ được phát hiện sau khi giải đấu đã kết thúc, vì vậy án phạt được áp dụng cho các giải đấu tiếp theo.

Ông cũng hé lộ rằng tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal nhưng không bị cấm tham dự Asian Cup tiếp theo. Đồng thời, FAM cũng không bị đình chỉ hoạt động.