VFF lên tiếng về việc đội tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia 3-0

Trên trang chủ của mình, VFF thông báo: “AFC đã chính thức ban hành quyết định kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), do vi phạm Điều 56 của Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, qua đó tạo ra bước ngoặt quan trọng đối với cục diện bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027”.

Đội tuyển Malaysia chính thức bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3, trong trận đấu ngày 10/6-2025 (Ảnh: NST).

Ngoài việc bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 trong trận đấu diễn ra ngày 10/6/2025, đội tuyển Malaysia còn bị xử thua đội tuyển Nepal 0-3, ở trận đấu ngày 25/3/2025. Đây là những trận mà đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sử dụng các cầu thủ nhập tịch “lậu”.

Ngoài việc bị xử thua hai trận đấu nói trên, FAM còn bị phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Trước đó, FAM đã bị FIFA phạt 350,000 CHF (khoảng 11,7 tỷ đồng) vì lỗi sử dụng cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo.

Quyết định xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận đấu với đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal thay đổi hoàn toàn bảng xếp hạng bảng F, vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

VFF cho biết: “Malaysia từ vị trí dẫn đầu với thành tích toàn thắng, có 15 điểm sau 5 trận, bị trừ 6 điểm, còn 9 điểm, đồng thời hiệu số bàn thắng bại của Malaysia giảm từ +14 xuống còn +2 (ghi 9 bàn, thủng lưới 7 bàn)”.

“Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm chiến thắng 3-0 ở trận đối đầu trực tiếp, qua đó nâng tổng điểm lên 15 điểm, đồng thời cải thiện hiệu số từ +6 lên +13 (14 bàn thắng, 1 bàn thua). Đội tuyển Việt nam vươn lên dẫn đầu bảng F với thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam chính thức vượt qua Malaysia, vươn lên dẫn đầu bảng F, giành quyền lọt vào VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: T.H).

Với khoảng cách 6 điểm so với Malaysia trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã sớm giành quyền vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027. Kết quả này đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm định đoạt ngôi đầu bảng F, mà không phụ thuộc vào kết quả lượt trận cuối”, VFF hồ hởi cho biết thêm.

Lượt trận cuối vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam, sẽ là trận đấu với chính đội tuyển Malaysia, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3 tới đây.

Dù đội tuyển Việt Nam đã chính thức lọt vào VCK Asian Cup 2027, nhưng phía VFF khẳng định đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn sẽ thi đấu quyết tâm trong trận đấu trước mắt.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bày tỏ quan điểm: “Dù không còn mang ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn được kỳ vọng sẽ là màn so tài đáng chú ý, mang ý nghĩa về điểm số được tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA”.

“Trận đấu sẽ giúp duy trì phong độ và chuẩn bị cho hành trình của đội tuyển Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027”, VFF khẳng định.

Cũng trong buổi chiều nay, VFF đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3 nói trên. Trước khi thi đấu với Malaysia, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Bangladesh trong trận giao hữu ở sân Hàng Đẫy (Hà Nội), vào ngày 26/3.