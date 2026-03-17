Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi AFC xử Malaysia thua tuyển Việt Nam 0-3

"Công lý đã được thực thi. Tạm biệt Malaysia. Chúc mừng "Những chiến binh Sao vàng" đến với vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia", tài khoản Yongky Kurniawan đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi Uỷ ban kỷ luật và Đạo đức của AFC thông báo về án phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào chiều 17/3 (giờ Việt Nam) sau bê bối nhập tịch cầu thủ của nước này ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Malaysia chính thức bị xử thua 0-3 ở trận đấu với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 do bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ (Ảnh: FAM).

Theo đó, AFC xử thua 0-3 đối với đội tuyển Malaysia trong cả hai trận đấu với Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 sau khi vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ bị FIFA phát hiện và xử phạt vào hồi tháng 9 năm ngoái.

"Trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Nepal diễn ra vào ngày 25/3/2025, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3. Trận đấu giữa tuyển Malaysia với Việt Nam vào ngày 10/6/2025 cũng bị xử thua 0-3. Cả hai được áp dụng theo điều 25.1 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức của AFC.

Ngoài ra, FAM cũng bị xử phạt số tiền 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng)", thông báo của AFC cho biết.

Đáng chú ý, với án phạt này, tuyển Malaysia đã bị trừ 6 điểm, còn tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm. Lúc này, "Những chiến binh sao vàng" đã có tấm vé tham dự vòng loại Asian cup 2027 khi có 15 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với Malaysia trước lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới đây.

Ngay sau khi AFC thông báo chính thức về án phạt với bóng đá Malaysia, nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé vào VCK Asian Cup 2027.

"Gửi lời chúc mừng tuyển Việt Nam từ Thái Lan", tài khoản Arm Pitchakorn đến từ Thái Lan bày tỏ.

Nhiều nguy cơ chờ đợi bóng đá Malaysia trong tương lai (Ảnh: Getty).

"Việt Nam xem như giành vé dự VCK Asian Cup 2027 miễn phí. Chiến thắng dễ dàng nhờ đối thủ bị trừ điểm, có đáng để Việt Nam cảm thấy tự hào hay không", tài khoản Faid Hakim Hafiz đến từ Malaysia phản biện.

"Malaysia không cần chơi bóng đá nữa, đầu tư cho các môn thể thao khác xuất sắc hơn. Tốt hơn hết là giải tán cả FAM đi, chỉ tốn tiền thuế của dân. Vụ bê bối này quá xấu hổ", tài khoản Teng'z KoJan Baha cũng đến từ Malaysia thất vọng cho biết.

"Tại sao FAM chỉ bị AFC phạt tiền. FAM mới là kẻ chủ mưu, các cầu thủ nhập tịch chỉ là nạn nhân của vụ làm giả hồ sơ và họ bị treo giò tới 12 tháng cơ mà. FAM xứng đáng phải nhận án phạt nặng hơn mới phải", tài khoản Nathan Nоoel đến từ Singapore tuyên bố.

"Án phạt này của AFC vẫn chưa đủ sức răn đe. Lẽ ra Malaysia phải bị cấm tham dự các kỳ Asian Cup tiếp theo, như Timor-Leste từng phải nhận từ AFC. FAM xứng đáng bị phạt nặng vì bê bối đáng xấu hổ này", tài khoản Vee đến từ Philippines nhấn mạnh.

"Từ việc đứng đầu bảng với 15 điểm, nay bị trừ 6 điểm xuống còn 9 điểm và hết cơ hội dự Asian Cup 2027. Dù sao thì ở trận đấu cuối cùng, tuyển Malaysia hãy lấy lại danh dự bằng việc đánh bại Việt Nam ngay trên đất nước họ, để chứng minh rằng chúng ta không có cầu thủ nhập tịch vẫn chiến thắng", tài khoản Mrzul Kuda EMi đến từ Malaysia nêu quan điểm.

"Lần đầu tuyển Malaysia có thể thắng Việt Nam một cách dễ dàng và họ đã ăn mừng như điên loạn. Bây giờ thì họ phải khóc thầm và hiểu rằng không còn đường tắt nào giúp họ thành công bền vững", tài khoản Đức Bảo đến từ Việt Nam chốt lại.