Tổng thư ký AFC lên tiếng sau khi Malaysia bị xử thua tuyển Việt Nam

Hôm qua (17/3), AFC đã quyết định xử thua Malaysia trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký AFC Windsor John, thẩm quyền của cơ quan quản lý bóng đá chỉ dừng lại ở đó, chứ không thể điều tra xử lý các cá nhân chịu trách nhiệm liên quan tới bê bối nhập tịch giả mạo.

Tổng thư ký Windsor John khẳng định AFC không phải là cảnh sát để thực hiện xử lý những cá nhân liên quan tới vụ bê bối nhập tịch của Malaysia (Ảnh:

Ông Windsor cho biết, cuộc kiểm toán do đội ngũ chuyên gia của AFC tiến hành đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhằm đánh giá những điểm yếu trong nhiều khía cạnh, đặc biệt là công tác quản lý của tổ chức này.

Theo ông, mục tiêu của AFC là làm rõ những lỗ hổng trong quy trình vận hành, yếu tố dẫn đến vụ việc gây tranh cãi, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện phù hợp, thay vì chuyện bắt bớ những cá nhân liên quan.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng AFC không phải là cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi không có quyền bắt giữ hay triệu tập bất kỳ ai để thẩm vấn. Nếu một quan chức bóng đá vi phạm, vụ việc có thể được chuyển tới Ủy ban Kỷ luật để xem xét liệu có hành vi vi phạm quy định hay không, từ đó đưa ra hình thức xử phạt tương ứng.

Chúng tôi không giống như lực lượng cảnh sát có thể triệu tập điều tra. Chúng tôi chỉ có thể rà soát tài liệu, theo dõi dòng thông tin và quy trình ra quyết định, những yếu tố thuộc phạm vi quản trị tổ chức.

Hy vọng rằng sau khi hoàn tất báo cáo, chúng tôi sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về những điểm yếu và cách khắc phục, nhằm tránh lặp lại tình huống mà FAM đã gặp phải”.

Ngoài ra, Tổng thư ký AFC cho biết cuộc kiểm toán đối với FAM có phạm vi toàn diện, bao gồm các lĩnh vực tài chính, điều lệ, quản trị và pháp lý.

Ông thừa nhận FAM đang trải qua giai đoạn khó khăn với nhiều thách thức nhưng tin rằng mỗi cuộc khủng hoảng đều mang lại cơ hội để củng cố bộ máy quản lý.

Tổng thư ký AFC nói thêm: Chúng tôi không có vai trò quyết định ai sẽ là Chủ tịch FAM, đó là quyền của các thành viên liên đoàn. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo nền tảng tổ chức, quy định và hệ thống vận hành đủ vững chắc để FAM có thể đối mặt với các thách thức trong tương lai.

Nói ngắn gọn, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong bất kỳ cuộc kiểm toán nào cũng sẽ có những điểm tốt, rất tốt, chưa tốt hoặc thậm chí chưa tồn tại.

Nếu một yếu tố chưa tồn tại thì chúng tôi sẽ đưa ra mô hình tham khảo. Nếu đã có nhưng cần cải thiện, chúng tôi sẽ hỗ trợ nâng cấp. Đó chính là mục tiêu của kiểm toán chất lượng, đánh giá toàn diện và từng bước nâng cao hiệu quả”.

Trước đó, ông Datuk Seri Windsor John cũng khẳng định AFC sẽ không đưa ra án phạt cấm hoạt động đối với FAM. Ngoài ra, đội tuyển Malaysia cũng không bị cấm thi đấu ở Asian Cup kỳ tiếp theo giống như trường hợp của Timor Leste.