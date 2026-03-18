Báo Malaysia phản ứng mạnh khi đội nhà bị xử thua tuyển Việt Nam

Hôm qua (17/3), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã xử thua 0-3 đối với tuyển Malaysia trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Với kết quả này, Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia) đã chính thức hết hy vọng giành vé dự cúp châu Á.

Cụ thể, tính tới thời điểm này, Malaysia xếp thứ 2 ở bảng F với 9 điểm, kém 6 điểm so với tuyển Việt Nam trước lượt trận cuối cùng.

Tuyển Malaysia không còn hy vọng tham dự Asian Cup 2027 (Ảnh: FAM).

Trước thông tin này, tờ New Strait Times đã gọi án phạt của AFC là “đòn giáng mạnh” vào tham vọng của bóng đá Malaysia. Tờ báo này dẫn lời chuyên gia Zulakbal Abdul Karim khi khẳng định đây là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia.

Ông cho biết: “Đội tuyển Malaysia có lẽ đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất trong suốt 100 năm lịch sử của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Người hâm mộ bóng đá trong nước đang rất tức giận với đội tuyển vì vụ bê bối này.

Tôi tin rằng tuyển Việt Nam đang chờ đợi để tiếp tục giáng thêm đòn đau cho bóng đá Malaysia bằng chiến thắng đậm vào ngày 31/3. Đây có lẽ sẽ là thử thách lớn nhất về bản lĩnh đối với các cầu thủ”.

Trong khi đó, tờ The Star giật tít: “Đòn đau kép giáng xuống FAM. Đội tuyển quốc gia bị xử thua hai trận đấu, FAM bị phạt tiền”. Tờ báo này cho rằng bóng đá Malaysia đang chìm trong khủng hoảng vì vụ bê bối và không dễ để xây dựng lại đội bóng.

Tờ Makan Bola thừa nhận: “Giấc mơ tham dự Asian Cup 2027 của bóng đá Malaysia đã vỡ vụn sau án phạt của AFC. Việc bị xử thua hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal khiến cho tuyển Malaysia không còn cơ hội tham dự cúp châu Á.

FAM tuyên bố sẽ yêu cầu AFC đưa ra lý do bằng văn bản trước khi xem xét các bước tiếp theo, bao gồm cả khả năng kháng cáo”.

Tương tự, tờ Bharian tỏ ra đau đớn: “Án phạt của AFC thực sự là đòn đau với bóng đá Malaysia. Việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 khiến cho tuyển Malaysia phải trả giá bằng án phạt bị xử thua.

Án phạt của AFC thực sự là đòn đau với bóng đá Malaysia (Ảnh: Getty).

Tuyển Việt Nam không cần phải thi đấu với Malaysia trong trận đấu vào ngày 31/3 nhưng vẫn nghiễm nhiên có vé tham dự Asian Cup 2027. Họ đang đứng đầu bảng với 15 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với Malaysia.

Điều tích cực duy nhất là Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC đã không đưa ra án phạt cấm thi đấu đối với tuyển Malaysia”.

Theo ước tính, tuyển Việt Nam sẽ được “trả lại” 13,99 điểm đã mất sau khi thua Malaysia ở lượt đi, đồng thời được cộng 10,5-11 điểm từ chiến thắng. Do đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ được cộng khoảng 24-25 điểm sau khi AFC đưa ra án phạt. Điều đó giúp “Những chiến binh sao vàng” tăng từ 1.189,51 lên xấp xỉ 1.214 điểm, vươn lên hạng 103 thế giới.