U23 Việt Nam 0-0 U23 Yemen (hiệp 2): Tiếp tục đi tìm bàn thắng

Ngôi sao Yemen nhận xét thẳng thắn về sức mạnh của U23 Việt Nam

Trước trận đấu, tiền đạo Abdo Al Wami của U23 Yemen khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Cầu thủ này cho biết: “U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm và nỗ lực để giành chiến thắng trước đội chủ nhà.

Cách đây vài ngày, Abdo Al Wami chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp U23 Yemen giành chiến thắng 1-0 trước U23 Bangladesh. Dù không phải là nhân tố chính của U23 Yemen nhưng Abdo Al Wami lại tiềm ẩn nhiều sự nguy hiểm.

HLV Al Sunaini khẳng định quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, HLV của U23 Yemen, Al Sunaini, bày tỏ sự quyết tâm: “U23 Yemen sẽ bước vào trận gặp U23 Việt Nam với quyết tâm cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi không khác gì ngoài chiến thắng để giành ngôi đầu bảng C và tham dự giải U23 châu Á.

Bất kỳ đội nào muốn vượt qua vòng loại đều phải luôn cố gắng, chiến đấu đến cùng trong mọi trận đấu. Không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ giữa các đội ở bảng C. Sự tập trung, lòng quyết tâm của các đội ở từng trận đấu sẽ quyết định kết quả và thứ hạng của các đội bóng trong bảng”.

Cơ hội giành vé dự giải châu Á của U23 Việt Nam so với đại diện Đông Nam Á

"U23 Việt Nam có 80% cơ hội giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026, còn Indonesia chỉ khoảng 35%", đó là nhận định của trang Asean Football trước thềm lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 và nhận được sự đồng thuận của phần lớn các CĐV của Đông Nam Á.

Theo đó, trước thềm lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối nay (9/9), chỉ còn 6 đại diện của Đông Nam Á còn cơ hội tranh chấp tấm vé vào vòng chung kết, gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Philippines.

Tuy nhiên, xét kết quả sau hai vòng đấu vừa qua cũng như đối thủ sẽ đụng độ ở lượt cuối vòng loại, trang Asean Football cho rằng U23 Việt Nam là đội sáng cửa giành vé vào VCK nhất khi đang dẫn đầu bảng C với 2 trận toàn thắng và chỉ phải đối đầu với U23 Yemen ở lượt cuối.

U23 Việt Nam hiện có 6 điểm như U23 Yemen nhưng do hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại, vì vậy đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ cần có một trận hoà là giành vé vào VCK. Vì vậy Asean Football nhận định cơ hội giành vé của U23 Việt Nam chiếm tới 80%.

Trong khi đó trang Asean Football cho rằng cơ hội giành vé vào VCK U23 châu Á 2026 của Thái Lan là 55%, U23 Indonesia là 35%, U23 Campuchia là 25%, U23 Malaysia là 15%. Cơ hội thấp nhất thuộc về U23 Philippines với tỷ lệ chỉ 10%.

Ngôi sao U23 Việt Nam hé lộ một điều trước trận quyết đấu với U23 Yemen

Ở buổi tập chiều nay (8/9), ngay trước trận đấu với U23 Yemen, tiền vệ Khuất Văn Khang nói: “U23 Yemen là đội bóng mạnh, cùng có hai trận thắng giống như U23 Việt Nam. Tôi nghĩ trận đấu sắp diễn ra với U23 Yemen sẽ là trận đấu hấp dẫn”.

“Cả hai đội đều hướng đến sự chắc chắn trong lối chơi, để giành mục tiêu lớn nhất là giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Không đội nào muốn phạm sai lầm trong trận đấu này”, Khuất Văn Khang nói thêm.

Khuất Văn Khang tự tin trước trận đấu với U23 Yemen (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Từ đầu vòng loại U23 châu Á 2026 đến giờ, Khuất Văn Khang chưa ghi được bàn thắng nào cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi ở trận đấu tối mai (9/9). Khuất Văn Khang là cầu thủ giàu kỹ thuật, có khả năng đá phạt rất tốt. Anh có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào.

Nhìn lại trận thắng U23 Singapore tối 6/9, Khuất Văn Khang chia sẻ: “Ở trận đấu đấy chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng có những tình huống thủ môn đối phương chơi quá xuất sắc”.

“Ngoài ra, cũng trong trận đấu với U23 Singapore, U23 Việt Nam có những pha dứt điểm thiếu may mắn, khi bóng chạm cột dọc hay xà ngang. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khâu dứt điểm, để hiệu quả hơn trong khâu ghi bàn”, tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng theo Khuất Văn Khang, U23 Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu U23 Yemen, cố gắng tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng trẻ đến từ Tây Á.