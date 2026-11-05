"Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ mãi ở trong trái tim tôi", C.Ronaldo mở đầu cho thông báo từ giã đội tuyển quốc gia của mình. Siêu sao số 7 nói thêm: "Gửi tới những người dân Bồ Đào Nha. Đã đến lúc tôi phải treo áo số 7 ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Tôi chưa bao giờ cảm thấy nó thuộc về riêng mình nhưng trong 23 năm qua, tôi luôn cảm thấy vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo này.

Hôm nay, tôi nghĩ rằng nên trao chiếc áo ấy cho thế hệ tiếp theo. Đây không phải là một quyết định dễ dàng vì có những lựa chọn không thể chỉ được quyết định bằng lý trí, mà còn phải lắng nghe tiếng nói từ trái tim".

Tiền đạo sinh năm 1985 tiếp tục kể về hành trình khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha: "Hành trình của tôi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu từ tháng 8/2003. Đó là hành trình đã thay đổi cuộc đời của tôi mãi mãi.

Khi nhìn lại tất cả những gì đã trải qua cùng đội tuyển quốc gia, tôi không chỉ nhớ về những trận đấu, bàn thắng, kỷ lục hay danh hiệu. Điều hiện lên đầu tiên trong tâm trí của tôi là những con người yêu mến tại đây.

Tôi nhớ đến những người Bồ Đào Nha sống xa quê hương, những người đã tìm thấy cảm giác gần gũi với đất nước mình thông qua bóng đá. Tôi nhớ đến hàng triệu người mà có lẽ tôi chưa từng gặp mặt, nhưng bằng một cách nào đó, họ đã trở thành một phần trong cuộc đời tôi.

Sau tất cả, bóng đá không chỉ đơn thuần chỉ là trò chơi. Môn thể thao này là câu chuyện về con người, về cảm xúc và những sợi dây gắn kết chúng ta với nhau. Trong suốt sự nghiệp khoác áo đội tuyển, tôi luôn đặt ra những mục tiêu cao nhất cho bản thân. Tôi muốn chiến thắng, muốn trở thành người giỏi nhất và muốn cùng đất nước viết nên lịch sử. Tôi luôn đòi hỏi bản thân phải tiến xa hơn, phải làm được nhiều hơn những gì mình từng nghĩ là có thể".

Thành tích và kỷ lục của C.Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo tiếp tục trải lòng: "Tôi luôn tin rằng chúng ta có thể vươn tới những đỉnh cao mới. Và tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho màu áo này.

Đã có những buổi chiều, những đêm tuyệt đẹp và những chiến thắng mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Nhưng cũng có những thất bại đến giờ vẫn khiến tôi đau lòng mỗi khi nhớ lại. Tôi từng mắc sai lầm, từng tổn thương và có nhiều thời điểm không thể trao cho người dân Bồ Đào Nha điều mà tất cả chúng ta hằng mong đợi. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Và dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi chưa từng đánh mất niềm tự hào khi được đại diện cho đất nước thân yêu của mình.

Qua ngần ấy năm, tôi nhận ra một điều rất giản dị: Những mục tiêu rồi sẽ được thay thế, những chiếc cúp sẽ nằm lại trong phòng truyền thống và mọi kỷ lục rồi cũng có ngày bị phá vỡ. Nhưng có một điều mà thời gian không thể lấy đi, đó là vị trí chúng ta dành cho nhau trong trái tim.

Nếu tôi từng khiến bạn hạnh phúc, nếu một bàn thắng của tôi từng khiến bạn ôm chầm lấy người bên cạnh, hay giúp bạn tạm quên đi những muộn phiền trong cuộc sống".

C.Ronaldo bắt đầu khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2003. Tính tới thời điểm này, tiền đạo 41 tuổi đã ra sân 234 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi 146 bàn thắng. CR7 đang nắm giữ đồng thời kỷ lục ra sân và ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Siêu sao số 7 đã góp công lớn giúp Bồ Đào Nha giành ba danh hiệu lớn là Euro 2016, Nations League 2019 và 2025. Anh cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử tham dự 6 kỳ Euro (ghi bàn ở 5 kỳ) cũng như 6 kỳ World Cup (ghi bàn ở cả 6 kỳ).

Quyết định từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha được C.Ronaldo đưa ra ngay trước khi HLV Jorge Jesus công bố danh sách tập trung của "Selecao châu Âu". Chưa rõ tiền đạo 41 tuổi có góp mặt và thi đấu trận tri ân ở đội tuyển quốc gia hay không.