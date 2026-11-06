Theo tờ A Bola, C.Ronaldo biết mình gần như chắc chắn sẽ có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn công bố quyết định từ giã đội tuyển quốc gia chỉ một ngày trước khi bản danh sách được công bố.

C.Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha vì cảm thấy bị tổn thương (Ảnh: Getty).

Điều đáng nói, siêu sao số 7 chỉ thông báo quyết định với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca, mà không hề nói trước với HLV Jesus. Điều đó cho thấy mối quan hệ của hai người rạn nứt nghiêm trọng. Kể từ khi CR7 tự ý rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 30/9 đến nay, hai người không còn nói chuyện.

Theo tờ A Bola, C.Ronaldo đã cố gắng làm suy yếu vị thế của HLV Jesus trong thời gian qua bằng các động thái như tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia hay lên tiếng tố cáo HLV người Bồ Đào Nha thất hứa với mình.

C.Ronaldo muốn Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha lựa chọn giữa mình và HLV Jesus. Cuối cùng, vị HLV 72 tuổi vẫn được tin tưởng. Đó là lý do CR7 quyết định từ giã đội tuyển quốc gia vì không còn muốn thi đấu dưới thời của ông.

Theo lý giải của cựu giám đốc đội tuyển Bồ Đào Nha, Carlos Godinho, C.Ronaldo đã bị tổn thương sau những bất đồng, dẫn đến quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. Ông nói: “Tôi rất tiếc, đáng ra mọi thứ có thể được giải quyết êm đẹp hơn. Nhưng cuộc sống là vậy, những điều chúng ta không mong muốn vẫn thường xảy ra.

C.Ronaldo quyết định từ giã đội tuyển quốc gia vì bất đồng không thể hàn gắn với HLV Jesus (Ảnh: Getty).

C.Ronaldo cho rằng giã từ đội tuyển quốc gia lúc này là cách tốt nhất để ra đi mà không gây thêm rắc rối cho bất cứ ai. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã bị tổn thương sau những gì xảy ra. C.Ronaldo luôn là người đầu tiên đến phòng thay đồ, chuẩn bị và bắt đầu tập luyện. Nhưng hôm ấy, CR7 lại xuất hiện trên sân với cốc cà phê và liên tục nhìn vào điện thoại. Dù không hiểu vấn đề gì xảy ra nhưng tôi nghi ngờ điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra”.

Trong khi đó, Chủ tịch CLB Andorinha (CLB cũ của C.Ronaldo), Duarte Santos, cho rằng CR7 đột ngột chia tay đội tuyển quốc gia vì cảm thấy bị phản bội: “Không có lý do gì để tiếp tục đồng hành cùng một người mà chúng ta biết rõ đã phản bội và đâm sau lưng mình một nhát dao chí mạng. Tôi cho rằng hành động của C.Ronaldo nhất quán với quan điểm của cậu ấy. CR7 ra đi vì không muốn phát sinh thêm những rắc rối không đáng có”.

Theo tiết lộ của nhà báo Pedro Sepulveda, C.Ronaldo không muốn đá trận chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha nếu HLV Jesus vẫn còn tại vị. “Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng cho đến khi Jorge Jesus rời đội tuyển Bồ Đào Nha, trận đấu tạm biệt C.Ronaldo sẽ không diễn ra”, ông Sepulveda tiết lộ.