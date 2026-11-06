Cristiano Ronaldo chấp nhận buông bỏ giữa sóng gió

Chiều 5/11 (theo giờ Việt Nam), C.Ronaldo thông báo giải nghệ trong một đoạn video trên mạng xã hội. Trong đoạn video, CR7 cầm giấy và đọc những thông điệp được chuẩn bị từ trước bằng tiếng Bồ Đào Nha, với vẻ mặt mãn nguyện.

“Một hành trình bắt đầu từ tháng 8/2003 đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khép lại”, CR7 chậm rãi đọc từng chữ. Trong bức tâm thư này, CR7 thừa nhận số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha đã đến lúc trao cho người khác. Anh cũng khẳng định đã tận hiến vì màu cờ sắc áo của đội tuyển Bồ Đào Nha trong suốt 23 năm qua.

C.Ronaldo đã khép lại sự nghiệp huy hoàng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Khoảnh khắc C.Ronaldo nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sớm muộn cũng xảy ra, nhất là khi anh đã bước sang tuổi 41. Nhưng có lẽ, nhiều người chờ đợi siêu sao số 7 nói lời chia tay trong hoàn cảnh khác.

Thời điểm C.Ronaldo từ giã đội tuyển quốc gia được xem là khá nhạy cảm. Vào ngày 6/11, HLV Jorge Jesus sẽ công bố danh sách tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha. Cách đây không lâu, cầu thủ này vừa tạo ra lùm xùm khi tự ý rời khỏi “Selecao châu Âu” vì mâu thuẫn với HLV Jesus.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã quyết định treo giò C.Ronaldo trong 30 ngày và mong muốn cầu thủ này làm lành với HLV Jesus. Thế nhưng, CR7 dường như không chấp nhận nhượng bộ với HLV người Bồ Đào Nha khi không còn muốn đứng chung chiến tuyến.

Nhiều người đã so sánh khoảnh khắc chia tay của C.Ronaldo với Messi. Vào tháng trước, đội tuyển và người hâm mộ Argentina đã dành những điều ngọt ngào nhất để chia tay Messi trong trận giao hữu với Benin. Siêu sao số 10 đã ghi 1 bàn và kiến tạo 2 đường trong chiến thắng 3-0 của Argentina. Đoạn kết cho lời chia tay của Messi là những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn nụ cười mãn nguyện.

Tuy nhiên, C.Ronaldo lại chọn cách rời đi trong bối cảnh lùm xùm với HLV Jesus chưa được giải quyết. Trong thời điểm CR7 tự ý rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha, không ít người Bồ Đào Nha đã lên tiếng chỉ trích về thái độ của cầu thủ này. Họ không chấp nhận hình ảnh một ngôi sao đặt mình cao hơn đội tuyển quốc gia.

Đó là thời điểm CR7 phải sống trong hai luồng ý kiến. Một phần là những người sống chết bảo vệ anh. Phần còn lại là những người chỉ trích và mong anh sớm rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha. Có lẽ, với những đóng góp cho bóng đá Bồ Đào Nha, siêu sao sinh năm 1985 xứng đáng nhận được sự đối xử khác.

Trước khi nói lời từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha, C.Ronaldo đã mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus (Ảnh: Getty).

Trên tờ Guardian (Anh), tác giả Jonathan Wilson bày tỏ sự nuối tiếc: “Màn chia tay của C.Ronaldo có lẽ rực rỡ hơn nếu anh không níu lại quá lâu”. Tác giả bình luận: “Với bất kỳ ai, dù làm công việc gì, việc cân nhắc giữa hy vọng bản thân vẫn còn có thể cống hiến nhiều hơn và mong muốn không tiếp tục gắn bó khi đã qua thời kỳ đỉnh cao đều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó có lẽ đặc biệt khó khăn với các vận động viên hàng đầu, bởi sự tự tin đôi khi vượt xa thực tế lại là yếu tố thiết yếu làm nên thành công của họ”.

Thông tin C.Ronaldo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế mang đến nỗi buồn cho người hâm mộ. Tuy nhiên, với những người trong cuộc, quyết định này đôi khi lại được đón nhận bằng sự nhẹ nhõm, như thể họ vừa trút bỏ được một áp lực kéo dài. Họ đã “chịu đựng” sự nổi tiếng và cái bóng của CR7 quá lâu và giờ có thể tung cánh mà không chịu bất kỳ áp lực nào.

Chứng kiến hình ảnh các cầu thủ Bồ Đào Nha gần như được lập trình chuyền bóng tới vị trí của C.Ronaldo tại World Cup 2026 mới thấy rằng họ dường như bị “nhốt” trong sự phụ thuộc vào CR7, mà không dám tự tin khẳng định mình.

Có một thực tế rằng, trong vài năm trở lại đây, Bồ Đào Nha luôn thi đấu tốt hơn mỗi khi không có C.Ronaldo. Không phải bây giờ người ta mới nhận ra điều đó. Ở World Cup 2022, HLV Fernando Santos đã đưa ra quyết định gây sốc khi loại bỏ C.Ronaldo trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Ở trận đấu đó, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 6-1. Cuối cùng, HLV Santos đã bị sa thải vì đặt mình vào thế đối đầu với tượng đài của bóng đá Bồ Đào Nha.

Thành tích của C.Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha

Bóng đá thế giới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1872. Trong 154 năm qua, không có cầu thủ nào ra sân nhiều trận cho đội tuyển quốc gia và ghi nhiều bàn thắng hơn so với Cristiano Ronaldo. Thậm chí, hiếm có cầu thủ nào tạo nên ảnh hưởng rộng rãi tới toàn thế giới như siêu sao người Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo là cầu thủ duy nhất vượt qua mốc 1 tỷ người theo dõi trên mạng xã hội (tính đến tháng 10/2026). Điều đó có nghĩa rằng, 1/8 dân số thế giới theo dõi một cầu thủ bóng đá. Đây là điều mà ở thế hệ của Maradona hay Pele, không ai có thể nghĩ đến.

Trên khắp thế giới, hàng triệu đứa trẻ lớn lên và bắt chước điệu ăn mừng “Siuuu” của C.Ronaldo. Họ xem CR7 là tấm gương, biểu tượng chiến thắng. Thực tế, nhiều đứa trẻ sau này như Mbappe, Haaland đã trở thành siêu sao thế giới khi lớn lên cùng với hình tượng C.Ronaldo bất diệt.

Những máy quay luôn hướng về C.Ronaldo để bắt từng cử chỉ của anh, ngay cả trong lúc khởi động lẫn trong trận đấu. Nhiều người còn reo hò mỗi khi CR7 chạm bóng. Nó giống như sự sùng bái vô điều kiện.

Ngay tại Uzbekistan, đất nước C.Ronaldo chưa bao giờ đặt chân đến, người dân ở đây cũng yêu mến anh hơn bất kỳ vận động viên nào khác. Khi siêu sao số 7 lập cú đúp vào lưới Uzbekistan ở World Cup 2026, nhiều người hâm mộ đất nước Trung Á vẫn ăn mừng. Theo ghi nhận của phóng viên The Athletic, trong những khu chợ ở Tashkent, mặt hàng liên quan bóng đá chỉ liên quan tới 4 điều: Real Madrid, Barcelona, ​​Manchester City và C.Ronaldo. Thậm chí, một đứa trẻ sẵn sàng buông tay mẹ, chạy lên vỉa hè và hét vang “Siuuu” mà không rõ lý do.

C.Ronaldo tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Thế giới là vậy, còn ở Bồ Đào Nha, từ lâu, cả đất nước 11 triệu dân này sùng bái C.Ronaldo giống như “vị thánh sống”. Nếu đến Madeira (quê hương CR7), điều đầu tiên bạn bắt gặp chính là bức tượng bán thân của C.Ronaldo được trưng bày tại sân bay Madeira. Cũng tại thành phố này, người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng bức tượng khác cao 3,4m và nặng 800kg đặt bên ngoài bảo tàng CR7.

Có thể nói, lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha chia thành hai giai đoạn, trước và sau khi C.Ronaldo xuất hiện. Trước năm 2003 (khi CR7 ra mắt đội tuyển quốc gia), “Selecao châu Âu” không giành được danh hiệu lớn nào. Cả ba chức vô địch lớn của Bồ Đào Nha đều xuất hiện trong kỷ nguyên của C.Ronaldo (1 chức vô địch Euro, 2 chức vô địch Nations League).

Trước khi CR7 xuất hiện, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ tham dự World Cup trong 3/17 kỳ và tham dự Euro trong 3/11 kỳ. Sau khi có C.Ronaldo, “Selecao châu Âu” tham dự trọn vẹn 6/6 kỳ World Cup và 6/6 kỳ Euro.

Trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, có 3 cầu thủ từng giành Quả bóng vàng. Eusebio, Luis Figo, mỗi người có 1 lần giành giải. Một mình C.Ronaldo được vinh danh tới 5 lần.

C.Ronaldo tạo nên di sản gần như không thể xô đổ ở Bồ Đào Nha (và kể cả bất kỳ đội tuyển quốc gia nào trên thế giới). Anh ra sân 234 trận cho đội tuyển quốc gia (người xếp thứ hai là Messi với 203 trận) và ghi 146 bàn thắng (người xếp thứ hai là Messi với 125 bàn). Messi không còn cơ hội san bằng kỷ lục này khi đã từ giã đội tuyển Argentina.

Còn ở đội tuyển Bồ Đào Nha, người xếp thứ hai trong danh sách ra sân là Joao Moutinho (146 trận) và xếp thứ hai về bàn thắng là Pauleta (47 bàn).

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026 (từ 37 tuổi trở đi), C.Ronaldo vẫn ghi tới 31 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha, hơn cả thành tích của Nuno Gomes (29 bàn), người xếp thứ 5 trong danh sách ghi bàn trong lịch sử “Selecao châu Âu”. Nói vậy để thấy rằng, ngay cả khi suy giảm phong độ, thành tích của C.Ronaldo không kém so với những tiền đạo hàng đầu trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha làm được trong suốt sự nghiệp.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha thừa nhận: “C.Ronaldo đã nâng tầm danh tiếng của bóng đá Bồ Đào Nha và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên mơ ước được noi theo bước chân anh. Đối với nhiều người, CR7 là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”.

Thực tế, với sự phát triển nhanh chóng của bóng đá Bồ Đào Nha kể từ khi C.Ronaldo xuất hiện, các học viện trẻ ở nước này đã sản sinh ra nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias và Joao Neves. Họ đều thừa nhận chịu ảnh hưởng rất lớn từ C.Ronaldo và muốn được sát cánh cùng thần tượng.

Các danh hiệu lớn của bóng đá Bồ Đào Nha đều xuất hiện trong kỷ nguyên C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Trong tuyên bố khi giải nghệ, C.Ronaldo chia sẻ: “Cảm ơn vì đã cho phép tôi sống trọn vẹn giấc mơ bắt đầu từ khi tôi còn là một cậu bé ở Madeira, chạy theo quả bóng đá. Tôi ra đi với tư thế ngẩng cao đầu. Tự hào về con đường mình đã chọn và biết rằng mình đã cống hiến hết sức mình cho Bồ Đào Nha”.

Sau này, chúng ta sẽ rất nhớ về hình ảnh một cầu thủ luôn tận hiến trong từng khoảnh khắc trên sân, một con “quái vật” trên sân cỏ, với khả năng săn bàn siêu hạng, một điệu ăn mừng “Siuuu” đầy cảm xúc… Nhưng CR7 cũng như con người. Không ai có thể chống lại thời gian. Đã đến lúc anh buông bỏ tất cả để tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ cùng gia đình.

Còn chúng ta nên cảm thấy may mắn vì được chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời mà một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới mang lại trong suốt 23 năm qua.

Messi hay C.Ronaldo, họ đều xứng đáng được trân trọng dù chia tay theo hai cách khác nhau.