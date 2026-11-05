Chiều 5/11 (theo giờ Việt Nam), siêu sao C.Ronaldo đã tuyên bố từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó. Đây là thông tin chấn động đối với làng túc cầu thế giới. Di sản mà CR7 để lại cho bóng đá Bồ Đào Nha không thể đong đếm.

C.Ronaldo được nhắc tới như người đội trưởng vĩ đại của bóng đá Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã phát đi thông điệp tri ân người đội trưởng của đội bóng. Họ viết: “FPF bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người đội trưởng vĩ đại Cristiano Ronaldo sau khi anh vừa tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha trân trọng ghi nhận và cảm ơn hành trình phi thường của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh không chỉ là cầu thủ xuất chúng mà còn là người thủ lĩnh luôn biết cách truyền cảm hứng cho các thế hệ của bóng đá Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo cũng là tấm gương về sự cống hiến và là biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần của đội tuyển Bồ Đào Nha”.

Cơ quan quản lý bóng đá Bồ Đào Nha tri ân đóng góp của C.Ronaldo: “Trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng với 234 lần khoác áo đội tuyển và 146 bàn thắng, người đội trưởng vĩ đại C.Ronaldo đã gánh vác niềm tự hào của cả đất nước trên vai, phá vỡ hàng loạt kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục những cột mốc sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Từng giọt mồ hôi, từng bàn thắng và mỗi lần đeo băng đội trưởng trên sân của C.Ronaldo đều là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện của anh dành cho màu áo đội tuyển quốc gia. Sự cống hiến và di sản của C.Ronaldo vượt xa ngoài khuôn khổ sân cỏ.

C.Ronaldo đã nâng tầm đội tuyển Bồ Đào Nha và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ mơ ước nối bước anh. Với nhiều người trong chúng ta, anh chính là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”.

LĐBĐ Bồ Đào Nha khẳng định sẽ tổ chức buổi lễ tri ân C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha nói lời cảm ơn tới C.Ronaldo: “FPF không muốn lời chia tay của C.Ronaldo thiếu đi sự tri ân xứng đáng. Chúng tôi có mong muốn và tha thiết được tổ chức thực hiện một buổi lễ tri ân xứng tầm với sự nghiệp vĩ đại của C.Ronaldo. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ và toàn thể đất nước một lần nữa được vỗ tay tán thưởng, tôn vinh cầu thủ đã cống hiến hết mình cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cảm ơn anh vì tất cả, người đội trưởng vĩ đại. Đây sẽ mãi là ngôi nhà của anh. Chúng ta cùng nhau hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng của anh”.

C.Ronaldo bắt đầu khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2003. Tính tới thời điểm này, tiền đạo 41 tuổi đã ra sân 234 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi 146 bàn thắng. CR7 đang nắm giữ đồng thời kỷ lục ra sân và ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Siêu sao số 7 đã góp công lớn giúp Bồ Đào Nha giành ba danh hiệu lớn là Euro 2016, UEFA Nations League 2019 và 2025. Anh cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử tham dự 6 kỳ Euro (ghi bàn ở 5 kỳ) cũng như 6 kỳ World Cup (ghi bàn ở cả 6 kỳ).

Quyết định từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha được C.Ronaldo đưa ra ngay trước khi HLV Jorge Jesus công bố danh sách tập trung của "Selecao châu Âu".