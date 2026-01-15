U23 Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á, Madam Pang lên tiếng

Đội tuyển U23 Thái Lan có trận hòa 0-0 với U23 Trung Quốc tối qua (14/1). Trận hòa này khiến cho đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng chỉ có hai điểm sau 3 trận, xếp cuối bảng D. U23 Thái Lan đã bị loại.

U23 Thái Lan (áo xanh) dừng bước sau vòng bảng giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: FAT).

Ngay sau khi đội tuyển U23 Thái Lan phải sớm dừng cuộc chơi tại giải U23 châu Á, Chủ tịch FAT Madam Pang lên tiếng: “Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên của đội tuyển U23 Thái Lan vì họ đã nỗ lực tại giải U23 châu Á 2026”.

“Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá trong nước. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những ý kiến phản hồi của mọi người, kể cả lắng nghe những ý kiến phê bình. Tôi biết rằng những quan điểm từ người hâm mộ đều mang tính xây dựng cho bóng đá Thái Lan”, Madam Pang nói thêm.

Phát biểu của người đứng đầu FAT phản ánh Liên đoàn Bóng đá Thái Lan nhìn nhận thất bại của U23 Thái Lan tại giải U23 châu Á năm nay.

Madam Pang cho biết sẵn sàng lắng nghe những phê bình từ phía người hâm mộ bóng đá Thái Lan (Ảnh: Thairath).

Không chỉ tại giải đấu đang diễn ra, ở nhiều giải quốc tế liên tiếp trong thời gian gần đây, các đội tuyển Thái Lan đều không thành công.

Những giải đáng chú ý trong số này có AFF Cup 2024, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và giờ là giải U23 châu Á. FAT nói riêng và bóng đá Thái Lan đang chịu sức ép rất lớn từ dư luận ở xứ sở chùa vàng.

Madam Pang trấn an người hâm mộ bóng đá Thái Lan: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để không ngừng cải thiện, để phát triển đội tuyển Thái Lan, đưa đội đến tầm cao mới”.

Mục tiêu gần nhất trước mắt của bóng đá Thái Lan sẽ là vòng loại thứ 3 Asian Cup, với lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 31/3. Sau đó, bóng đá Thái Lan và toàn bộ bóng đá Đông Nam Á sẽ hướng về AFF Cup 2026, diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.