HLV U23 Thái Lan tuyên bố bất ngờ khi đội nhà bị loại khỏi giải U23 châu Á

Hòa 0-0 U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan bị loại

U23 Thái Lan đã gây thất vọng khi hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc trong lượt trận cuối cùng bảng D giải U23 châu Á. Kết quả này khiến “Voi chiến” dừng bước ngay ở vòng bảng với vị trí cuối cùng khi chỉ có 2 điểm.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lên tiếng khen ngợi cầu thủ U23 Thái Lan và chúc mừng U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Mở đầu buổi họp báo, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul bất ngờ lên tiếng chúc mừng U23 Trung Quốc. Ông nói: “Tôi xin chúc mừng U23 Trung Quốc vì họ có lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải U23 châu Á. Họ có hàng phòng ngự rất vững chắc khi không để thủng lưới bàn nào trong suốt vòng bảng.

Trong trận đấu này, chúng tôi đã cố gắng tổ chức tấn công để ghi bàn vì mục tiêu của U23 Thái Lan là phải giành ba điểm. Tuy nhiên, toàn đội đã không thành công”.

HLV của U23 Thái Lan thừa nhận học trò thi đấu nỗ lực nhưng áp lực phải thắng khiến đội bóng đánh mất sự chính xác: “Tôi luôn tự hào về các cầu thủ. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào vòng tứ kết.

Toàn đội đã cố gắng hết khả năng nhưng khi bắt buộc phải chiến thắng, chúng tôi phải dồn rất nhiều sức cho cả tấn công lẫn phòng ngự. Điều đó khiến chất lượng xử lý bóng và các đường chuyền đôi khi bị sai sót”.

Tiền vệ trẻ Ikhlas Sanhor cũng bày tỏ sự tiếc nuối sau trận đấu: “Tôi cảm thấy rất tiếc khi chúng tôi không thể vào tứ kết. Nhưng tôi tin rằng toàn đội, từ các cầu thủ trên sân đến ban huấn luyện, đã làm hết khả năng của mình".

U23 Thái Lan không thể hiện được nhiều dù bị đẩy vào thế chân tường khi gặp U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Ngay sau khi kết thúc hành trình tại giải U23 châu Á, U23 Thái Lan sẽ lên đường trở về nước ngay lập tức. Dự kiến, toàn đội sẽ hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi vào lúc 7h30 ngày 16/1/2026.

Việc đội nhà bị loại sớm khiến người hâm mộ Thái Lan vô cùng thất vọng, nhất là khi U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa ở bảng A. Tuy nhiên, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo.