CĐV Thái Lan nhắc tên U23 Việt Nam khi đội nhà bị loại

Hòa 0-0 U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan bị loại

Trong trận đấu quyết định ở bảng D giải U23 châu Á, U23 Thái Lan đã hòa 0-0 với U23 Trung Quốc. Kết quả này khiến cho “Voi chiến” phải dừng bước ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á. Đây là nỗi thất vọng tiếp theo của bóng đá Thái Lan sau khi họ mất tấm Huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà.

U23 Thái Lan bị loại sau trận hòa trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Sau khi chứng kiến đội nhà bị loại, nhiều CĐV Thái Lan bất ngờ nhắc tới tên của U23 Việt Nam. Không ít trong đó thừa nhận U23 Việt Nam là hình mẫu học hỏi của đội nhà.

Bình luận trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), tài khoản Pae Studioo viết: “Tôi cho rằng chúng ta nên học hỏi bóng đá Việt Nam. Họ đã dừng cả giải V-League để giúp đội U23 Việt Nam tập trung thi đấu ở SEA Games và giải U23 châu Á. Điều ngạc nhiên khi bóng đá Việt Nam thành công ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia”.

Tài khoản Tar Tar bình luận: “Chúng ta phải chấp nhận sự thật bóng đá Thái Lan đang đi sau bóng đá Việt Nam”.

Người hâm mộ có tên Manoon Wampracha viết: “Tôi còn nhớ HLV Kiatisuk từng nói rằng bóng đá Việt Nam phải mất 10 năm mới theo kịp Thái Lan. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, họ đã gặt hái thành công hơn bóng đá Thái Lan. Giờ đây, khi U23 Việt Nam hiên ngang vào vòng tứ kết giải U23 châu Á thì U23 Thái Lan lại mang nỗi buồn về nhà”.

Một tài khoản khác thất vọng: “Bao nhiêu năm qua, chúng ta luôn vỗ ngực cho rằng tiệm cận với trình độ châu Á. Tuy nhiên, có vẻ như bóng đá Thái Lan giậm chân tại chỗ quá lâu”.

CĐV Thái Lan chạnh lòng khi chứng kiến đội nhà bị loại còn U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Tài khoản Nattakit Aiadchui ngán ngẩm: “Bóng đá Việt Nam đã vươn xa hơn Thái Lan nhiều rồi”.

Nhiều người hâm mộ khác đã lên tiếng chỉ ra vấn đề của bóng đá Thái Lan. Tài khoản Watcharin Sukpetchchanee viết: “U23 Thái Lan kiểm soát bóng nhưng lại chơi thiếu tốc độ trước U23 Trung Quốc. “Voi chiến” không có nhiều cầu thủ giỏi ở giải đấu năm nay”.

Tài khoản Yingsak Chanamar viết: “Tôi không trách HLV hay các cầu thủ trẻ. Tôi trách những người làm bóng đá Thái Lan. Tại sao chúng ta không cử những cầu thủ giỏi nhất tham dự giải đấu?”.

CĐV Kob Hanbumraj bình luận: “Tôi đã nhận ra vấn đề hàng công của U23 Thái Lan từ SEA Games. U23 Trung Quốc chủ động nhường thế trận nhưng U23 Thái Lan không làm gì được. Vấn đề này không dễ giải quyết”.

Tài khoản Meaw Thanatsee Chuangdee: “Các đội bóng Thái Lan dưới thời Madam Pang làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá (FAT) thất bại nặng nề quá”.

Ở vòng tứ kết giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.