Báo Đông Nam Á bình luận về tình cảnh của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan

Hòa 0-0 U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan bị loại

Chính tờ Thairath của Thái Lan bày tỏ quan điểm: “U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á năm nay. Họ có màn trình diễn quá xuất sắc ở vòng bảng, giành chiến thắng cả 3 trận, trước các đội U23 Jordan, Kyrgyzstan và đội chủ nhà Saudi Arabia”.

“U23 Việt Nam vào tứ kết bằng ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, U23 Thái Lan bị loại sau vòng bảng. Đội bóng xứ sở chùa vàng chỉ giành được hai điểm sau 3 trận. Hành trình của U23 Thái Lan kết thúc tại đây.

U23 Việt Nam tiếp tục vượt qua U23 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Họ sẽ sớm về nước, đội bóng này sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) vào sáng 16/1”, Thairath thông tin thêm.

Thực tế cho thấy đội tuyển U23 Thái Lan thi đấu tại giải U23 châu Á 2026 không tệ, nhưng vẫn chưa đủ tốt để đánh bại các đối thủ mạnh như U23 Trung Quốc (hòa 0-0), hay U23 Iraq (hòa 1-1).

U23 Thái Lan cũng tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong trận thua 1-2 trước U23 Australia. Đội bóng xứ sở chùa vàng khởi đầu tốt trong trận đấu này, ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8.

Nhưng sau đó, U23 Thái Lan lại tự đánh mất chính mình vì tấm thẻ đỏ lãng xẹt, cùng pha phạm lỗi rất thiếu kinh nghiệm trong khu vực 16m50 của đội nhà, trước khi chịu phạt đền.

Vì những sai lầm mà U23 Thái Lan bị U23 Australia lội ngược dòng và để thua chung cuộc, trong khi đây là trận đấu mà lẽ ra U23 Thái Lan phải có điểm.

U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có mặt tại tứ kết (Ảnh: AFC).

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á chia sẻ: “U23 Thái Lan đã bỏ lỡ phần còn lại của giải U23 châu Á 2026. Đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng kết thúc vòng bảng chỉ với vỏn vẹn hai điểm”.

“Trong khi đó, cả khu vực Đông Nam Á nhìn thấy niềm hy vọng nơi đội tuyển U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik mang theo niềm hy vọng ấy của cả khu vực để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Người ta đang đặt ra câu hỏi liệu đội tuyển U23 Việt Nam có tiến xa hơn vòng tứ kết của giải năm nay hay không?”, ASEAN Football viết thêm với vẻ đầy hào hứng.

Còn tờ Siam Sport của Thái Lan tường thuật: “Đội tuyển U23 Thái Lan bị U23 Trung Quốc cầm hòa 0-0 và bị loại khỏi giải U23 châu Á 2026. Đội bóng có biệt danh Những chú voi chiến chỉ có hai điểm, đứng cuối bảng D”.

“Dẫn đầu bảng đấu này là U23 Australia với 6 điểm sau 3 trận, còn U23 Trung Quốc có 5 điểm, đứng nhì bảng. U23 Australia gặp Hàn Quốc ở tứ kết, còn U23 Trung Quốc gặp U23 Uzbekistan”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Vòng tứ kết giải U23 châu Á năm nay sẽ diễn ra vào các ngày 16/1 và 17/1. Các trận bán kết diễn ra ngày 20/1. Trận tranh hạng ba diễn ra ngày 23/1, còn trận chung kết diễn ra ngày 24/1.

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết