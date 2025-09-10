U23 Indonesia bị loại ở giải U23 châu Á, Erick Thohir vẫn ca ngợi đội nhà

16 đội bóng giành vé dự giải U23 châu Á 2026 gồm U23 Saudi Arabia (chủ nhà), U23 Jordan, U23 Nhật Bản (B), U23 Việt Nam, U23 Australia, U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc, U23 Syria, U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

"Thật ra chúng ta đã thua một cách danh dự. Tôi sẽ yêu cầu Giám đốc kỹ thuật đánh giá lại mọi thứ", Chủ tịch PSSI, Erick Thohir phát biểu sau khi chứng kiến U23 Indonesia nhận thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Gelora Delta Stadium tối 9/9.

Với việc làm khách trên sân của U23 Hàn Quốc và kém đối thủ 2 điểm sau hai lượt trận, U23 Indonesia bắt buộc phải giành chiến thắng để có thể giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.

U23 Indonesia (áo trắng) đã để thua sít sao 0-1 trước U23 Hàn Quốc và không thể giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026 (ảnh: Bola).

Tuy nhiên đội bóng xứ vạn đảo sớm nhận bàn thua chỉ sau 6 phút bóng lăn, khiến ý đồ chiến thuật của HLV Gerald Vanenburg bị phá vỡ và không thể triển khai lối chơi như mong muốn. Dù rất nỗ lực trong suốt thời gian còn lại, U23 Indonesia vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hoà và chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-1.

Thất bại này khiến truyền thông và người hâm mộ bóng đá Indonesia cảm thấy thất vọng, nhất là khi U23 Indonesia từng lọt vào tới trận bán kết U23 châu Á 2024. Điều đặc biệt đó là tại giải đấu năm 2024, U23 Indonesia đã tạo ra địa chấn khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở tứ kết sau loạt sút luân lưu kịch tính và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan ở trận bán kết.

Đáng chú ý, bày tỏ sau khi chứng kiến U23 Indonesia bị loại bởi U23 Hàn Quốc và tan mộng dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã khen ngợi các cầu thủ trẻ Garuda đã chiến đấu hết mình dù không thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

"Đúng vậy, toàn đội đã nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi đã thay đổi đội hình sang 4-3-3, 3-5-2 và thử nghiệm một đội hình khác. Cuối cùng, chúng tôi vẫn thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 0-1, bởi họ là một đội bóng rất mạnh", Chủ tịch Erick Thohir bày tỏ.

Người đứng đầu của PSSI cũng khẳng định các bộ phận chuyên môn sẽ xem xét đánh giá lại một cách toàn diện về đội bóng, đặc biệt là SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khởi tranh.

"Không chỉ là kết quả hôm nay mà còn phải xem xét để có sự chuẩn bị tốt cho tương lai", ông Erick Thohir chốt lại.