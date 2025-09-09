Gục ngã trước Hàn Quốc, U23 Indonesia tan mộng dự giải U23 châu Á 2026

U23 Indonesia bước vào lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á 2026 ở bảng J tối 9/9 với mục tiêu duy nhất phải giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

Đội bóng xứ vạn đảo hiện mới chỉ có 4 điểm sau hai lượt trận và kém đội đầu bảng U23 Hàn Quốc 2 điểm, nên một trận hoà đồng nghĩa với việc dừng bước ngay từ vòng loại.

Tuy nhiên việc làm khách trên sân Gelora Delta Stadium của Hàn Quốc là điều không dễ dàng gì, nhất là khi U23 Hàn Quốc là đội có đẳng cấp cao hơn so với đội bóng của HLV Gerald Vanenburg.

U23 Indonesia (áo trắng) đã không thể tạo bất ngờ trước U23 Hàn quốc ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: Bola).

Dù vậy U23 Indonesia đã nhập cuộc đầy hứng khởi và suýt chút nữa đã chọc thủng lưới U23 Hàn Quốc chỉ sau chưa đầy một phút bóng lăn.

Pha đột phá của Rayhan Hannan được tiếp nối bằng đường chuyền thấp vào vòng cấm địa, gây ra sự hỗn loạn trong vòng cấm địa của đội chủ nhà. Đáng tiếc đường chuyền hoàn hảo của Rayhan đã không thể được đồng đội tận dụng để mở tỷ số.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, đội khách đã bị dội "gáo nước lạnh" khi để cho U23 Hàn Quốc có bàn mở tỷ số sớm. Tiền vệ Hwang Do Yun dứt điểm đưa bóng đập trúng cột dọc đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự U23 Indonesia.

Bàn thua sớm khiến các cầu thủ U23 Indonesia buộc phải dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 25, tiền đạo Hokky Caraka đã có cơ hội vàng để gỡ hòa nhưng pha dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, U23 Indonesia tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đội chủ nhà và bước vào giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp với việc bị dẫn trước một bàn.

Bước sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Gerald Vanenburg nỗ lực chơi tấn công nhưng suýt phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 51 nếu như thủ thành Cahya Supradia không xuất sắc bay người cản phá kịp thời.

Khoảng thời gian giữa hiệp 2 chứng kiến cả U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc đều tạo ra được cơ hội ngon ăn trước khung thành đối thủ. Frengky Missa của U23 Indonesia có đường căng ngang tốt trước khung thành nhưng Jens Raven lại không thể đệm trúng bóng.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc sau đó tạo ra cơ hội bằng cú sút xa nhưng Cahya Supriadi lại một lần nữa cản phá được.

Phút 79, thủ thành Cahya Supriadi tiếp tục có một pha cứu thua xuất sắc khi cú sút chân trái rất căng của Kang Seong Jin từ trong vòng cấm đã được thủ thành 22 tuổi bình tĩnh cản phá.

Những phút còn lại U23 Indonesia nỗ lực tấn công nhưng không thể khoan thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà, qua đó chấp nhận để thua chung cuộc 0-1. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc chính thức giành vé trực tiếp dự giải U23 châu Á 2026, trong khi U23 Indonesia chấp nhận chia tay giải đấu ngay từ vòng loại.

Đội hình xuất phát:

U23 Indonesia (4-4-2): Cahya Supriadi; Mikael Tata, Kadek Arel, Dion Markx, Dony Tri Pamungkas; Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Zanadin Faris, Rahmat Arjuna; Hokky Caraka, Rafael Struick

U23 Hàn Quốc: Moon Hyunho; Kang Minjun, Choi Woojin, Choi Seok Hyun, Lee Hyunyong, Kim Jisoo; Hwang Doyun, Joung Jihun, Lee Seungwon, Park Seungho, Jeong Jaesang