Chuyên gia Indonesia tuyên bố đội nhà có thể đánh bại U23 Hàn Quốc

"Mặc dù khó khăn, tôi dự đoán Indonesia có thể giành chiến thắng sít sao 1-0 trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà", Jun Mahares, phóng viên thể thao của tờ CNN Indonesia đưa ra dự đoán bất ngờ về kết quả lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 giữa U23 Indonesia với U23 Hàn Quốc mặc dù đội bóng xứ vạn đảo phải làm khách trên sân Gelora Delta Stadium lúc 19h30 tối nay (9/9).

U23 Indonesia đứng trước thử thách lớn khi đụng độ U23 Hàn Quốc ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: CNN Indonesia).

Sau hai lượt trận, U23 Indonesia vẫn đang xếp nhì bảng J khi có 4 điểm (1 trận hòa và 1 trận thắng), trong khi U23 Hàn Quốc đang đứng đầu bảng với hai trận toàn thắng.

Ở trận ra quân, U23 Indonesia gây thất vọng khi chỉ có kết quả hòa không bàn thắng trước U23 Lào. Đội bóng xứ vạn đảo sau đó giành chiến thắng 5-0 trước U23 Macau (Trung Quốc) nhưng việc gặp U23 Hàn Quốc ở lượt cuối được đánh giá là thử thách vô cùng khó khăn.

Đoàn quân của HLV Gerald Vanenburg bắt buộc phải giành chiến thắng, bởi một trận hòa hay thua đều khiến họ chứng kiến đối thủ giành tấm vé duy nhất của bảng đấu dự giải U23 châu Á 2026.

"Thầy trò HLV Gerald Vanenburg sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trước Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng của bảng J. Garuda Muda phải giành chiến thắng để đảm bảo tấm vé vào vòng chung kết.

Việc dứt điểm vẫn là một thử thách, bất chấp chiến thắng 5-0 của Indonesia trước Macau ở lượt trận thứ hai. Do đó, Rafael Struick và các đồng đội cần phải tinh tế hơn trong việc tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất.

Ngoài ra hàng thủ Indonesia sẽ cần phải chơi bình tĩnh và chắc chắn để ngăn chặn làn sóng tấn công mạnh mẽ của U23 Hàn Quốc", chuyên gia Jun Mahares nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Surya Sumirat lại có quan điểm trái ngược khi cho rằng U23 Indonesia khó tránh khỏi thất bại trước U23 Hàn Quốc.

"Hàn Quốc không chỉ thắng cả hai trận vừa qua mà còn là một đội bóng cực kỳ hiệu quả, ghi được 12 bàn thắng. Trên lý thuyết, Indonesia sẽ gặp khó khăn trong việc đánh bại Hàn Quốc. Nhưng quả bóng tròn nên mọi chuyện đều có thể xảy ra trên sân.

Trong tình hình hiện tại, Indonesia cần phải hết sức cẩn trọng để giành chiến thắng trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, gánh nặng mà U23 Indonesia phải gánh vác có thể là một trở ngại. Hàn Quốc sẽ thắng trận này với tỷ số 3-1", Surya Sumirat bày tỏ.

"Đội tuyển U23 Indonesia không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng trong trận đấu này. Tôi dự đoán Arkhan Fikri và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình trong trận đấu quyết định. Họ sẽ dốc toàn lực để đánh bại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, tôi thấy U23 Hàn Quốc vẫn sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Indonesia sẽ chiến đấu hết mình nhưng phải nhận thất bại trước Hàn Quốc với tỷ số 1-3", Juprianto Alexander, một chuyên gia bóng đá khác của Indonesia cũng đồng quan điểm với đồng nghiệp Surya Sumirat.