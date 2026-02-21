Báo Malaysia cảnh báo về đẳng cấp của dàn cầu thủ nhập tịch Việt Nam

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Theo các nguồn tin, HLV Kim Sang Sik có thể triệu tập đến 8 cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Những cầu thủ nhập tịch này sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam lột xác ở mọi tuyến”.

Thủ môn Lê Giang Patrik có thể được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới (Ảnh: Hải Long).

“Sự lột xác này ở đội tuyển Việt Nam sẽ đến cả ở hàng hậu vệ, tuyến giữa lẫn hàng tấn công”, tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia viết thêm.

New Straits Times không nêu đầy đủ 8 cầu thủ nhập tịch mà họ đề cập, nhưng những cầu thủ này có thể là các thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, Đỗ Phi Long (trước có tên Gustavo), tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (trước có tên Hendrio), Trần Thành Trung, tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Tờ báo này nói riêng về trung vệ Đỗ Phi Long: “Sự có mặt của Đỗ Phi Long (cao 1m95) ở hàng phòng ngự sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam mang đẳng cấp mới, cả về thể lực lẫn khả năng không chiến”.

Ngày 10/6/2025, trong trận lượt đi giữa hai đội Việt Nam và Malaysia, sở dĩ đội bóng của HLV Kim Sang Sik thất bại 0-4 trước Malaysia, vì chúng ta thua đối phương ở khả năng va chạm, thua trong các pha không chiến.

Tình thế của hai đội Việt Nam và Malaysia đang đảo ngược (Ảnh: NST).

Giờ đây, với sự hiện diện của hàng loạt cầu thủ nhập tịch có thể hình, thể lực tốt, đội tuyển Việt Nam có thể hóa giải các tình huống đua tốc độ và “dội” bóng bổng của Malaysia.

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia chia sẻ: “Trận đấu ngày 31/3 tới đây rất quan trọng đối với cả hai đội Malaysia và đội tuyển Việt Nam. Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng, còn đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai trong bảng, với 12 điểm”.

“Đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị rất rõ ràng và kỹ lưỡng cho trận đấu sắp diễn ra. Họ chuẩn bị kỹ hơn nhiều so với đội tuyển Malaysia”, vẫn là những dòng được viết trên tờ New Straits Times.

Việc đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều cầu thủ có chất lượng hứa hẹn sẽ giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik mạnh hơn hẳn chính chúng ta, hồi chúng ta lên ngôi vô địch AFF Cup 2024.