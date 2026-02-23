Luật sư Nik Erman nhận định tuyển Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam

Phán quyết phúc thẩm của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào thứ năm tuần này (26/2) không chỉ định đoạt tương lai của đội tuyển Malaysia mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch tại các câu lạc bộ chủ quản.

Luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cảnh báo, nếu phán quyết của CAS bất lợi cho các cầu thủ, vấn đề tư cách thi đấu của họ sẽ trở thành tâm điểm, không chỉ ở cấp độ quốc tế mà còn tại các giải quốc nội và đấu trường châu lục như AFC Champions League Elite (ACLE), tùy thuộc vào phạm vi phán quyết.

Joao Figueiredo, một trong 7 cầu thủ bị FIFA treo giò, thi đấu ở trận gặp Việt Nam (Ảnh: Getty).

Ông Nik Erman nhấn mạnh, nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ và CAS giữ nguyên quyết định ban đầu về việc các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu có thể kéo theo những hệ lụy vượt ra ngoài phạm vi đội tuyển quốc gia.

“Nếu kháng cáo bị bác, những trận đấu có sự góp mặt của cầu thủ đó sẽ bị xử thua. Dù CAS từng cho phép tạm hoãn thi hành án treo giò, nhưng họ không có thẩm quyền hợp thức hóa tư cách thi đấu cho những cầu thủ vốn không đủ điều kiện ngay từ đầu. Khi kháng cáo bị bác bỏ, điều đó đồng nghĩa cầu thủ không đủ điều kiện đại diện cho Malaysia”, ông Nik Erman giải thích, đồng thời khẳng định lệnh tạm hoãn không thể trao cho cầu thủ một tư cách thi đấu mà trước đó họ chưa từng có.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến các câu lạc bộ sẽ phụ thuộc vào nội dung và phạm vi cụ thể của phán quyết từ CAS. Nếu quyết định chỉ giới hạn ở việc đại diện cho Malaysia trên đấu trường quốc tế, thì vị thế của họ tại các giải quốc nội có thể không bị tác động, tùy theo quy định giải đấu và điều kiện đăng ký cầu thủ.

“Với những trận đấu không phụ thuộc vào quốc tịch Malaysia (không liên quan đến hạn ngạch), kết quả vẫn có thể được công nhận hợp lệ”, ông nói.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về kết quả các trận đấu trước đó, ông Nik Erman cho rằng vẫn có cơ sở pháp lý để bảo vệ cầu thủ. “Nếu tôi là luật sư của họ, tôi sẽ lập luận rằng kết quả nên được giữ nguyên vì tại thời điểm thi đấu cho câu lạc bộ, họ không chịu bất kỳ hạn chế nào. Do đó, dù kháng cáo có bị bác bỏ, thì vào thời điểm diễn ra trận đấu, họ vẫn đủ điều kiện ra sân”, ông nói thêm.

Tuyển Malaysia dùng 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Việt Nam hồi tháng 6/2024 (Ảnh: Getty).

Phiên xử vào thứ năm tới vì vậy không chỉ quyết định số phận của bảy tuyển thủ nhập tịch mà còn có thể gián tiếp ảnh hưởng đến các câu lạc bộ mà họ đang khoác áo, đặc biệt trong vấn đề tuân thủ quy định và xác định tư cách thi đấu.

Đáng chú ý, ba trong số bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đã trở lại thi đấu cho Johor Darul Ta'zim F.C. (JDT). Sự góp mặt của bộ ba này giúp JDT giành vé vào vòng 16 đội ACLE, nơi họ sẽ chạm trán Vissel Kobe vào các ngày 4/3 và 11/ 3.

Ở diễn biến khác, Facundo Garces đang đóng vai trò quan trọng trong sự hồi sinh của Deportivo Alaves tại Tây Ban Nha, trong khi Gabriel Palmero hiện khoác áo Kuching City FC ở M-League.