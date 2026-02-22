Không được dự Asiad 20 cùng U23 Việt Nam, Indonesia khiếu nại

Trước đó, Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John thông báo 16 suất tham dự nội dung bóng đá nam Asiad 20 năm 2026, sẽ thuộc về 16 đội vừa có mặt tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á hồi tháng 1.

Điều này đồng nghĩa với việc Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện xuất hiện tại Asiad năm nay, gồm U23 Việt Nam (sẽ cử đội U21 tham dự) và U23 Thái Lan. Các đội gồm Indonesia, Malaysia và Philippines bị loại, do họ không xuất hiện ở VCK U23 châu Á 2026.

U23 Indonesia (áo trắng) không có suất dự Asiad lần thứ 20 (Ảnh: Getty).

Phía AFC thông tin quyết định về số đội tham dự Asiad thuộc về OCA và quốc gia chủ nhà Nhật Bản, AFC chỉ là bên thi hành, cũng như chỉ hỗ trợ các nội dung bóng đá về mặt kỹ thuật.

Không đồng ý với quyết định nói trên, NOC Indonesia đã chính thức phản đối lên OCA. Chủ tịch NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari nói: “Liệu điều này có xuất phát từ hạn chế của thành phố chủ nhà Nagoya (Nhật Bản) hay không là một chuyện? Vấn đề quan trọng là chính sách chọn đại diện tham dự Asiad phải được thông báo một cách công bằng”.

“Thành phố và quốc gia chủ nhà không thể hành động tùy tiện. Phía NOC Indonesia sẽ tiếp tục lên tiếng về mối lo ngại này, bởi nội dung bóng đá nam có lượng người hâm mộ lớn nhất đại hội.

Vì vậy, mọi chính sách liên quan đến nội dung bóng đá nam phải được cân nhắc một cách có trách nhiệm”, Chủ tịch NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari nhấn mạnh.

U23 Việt Nam là một trong hai đại diện của Đông Nam Á có mặt ở nội dung bóng đá nam Asiad 20 (Ảnh: AFC).

Theo quan điểm của người đứng đầu ONC Indonesia, việc OCA, AFC và chủ nhà Nhật Bản trao suất đặc cách dự Asiad 20 cho 16 đội có mặt tại VCK U23 châu Á 2026 là rất bất thường.

Ông Raja Sapta Oktohari bày tỏ quan điểm rằng việc bỏ qua quá trình vòng loại là không giống thông lệ, vì theo truyền thống, môn bóng đá tại Asiad luôn mở cửa cho tất cả các quốc gia thành viên của OCA.

Truyền thông Indonesia hé lộ: “NOC Indonesia đã trực tiếp bày tỏ sự phản đối của mình với Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah (người Kuwait), kêu gọi xem xét lại danh sách tham dự nội dung bóng đá nam Asiad 20”.

Á vận hội lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi, Nhật Bản), riêng nội dung bóng đá nam thi đấu từ ngày 14/9 đến 3/10.