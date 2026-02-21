Chủ tịch FIFA bất ngờ bị điều tra

IOC điều tra ông Gianni Infantino vì tham gia buổi họp khai mạc của “Hội đồng hòa bình” được tổ chức ở Mỹ. Hội nghị này, được Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu là diễn đàn quốc tế nhằm huy động đầu tư và kế hoạch tái thiết dải Gaza sau xung đột, đã thu hút nhiều nhân vật chính trị và lãnh đạo toàn cầu.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, xuất hiện ở buổi họp khai mạc của “Hội đồng hòa bình” (Ảnh: Getty).

Tại đây, ông Infantino đứng cạnh các chính trị gia và đội mũ đỏ có chữ “USA” cùng con số “45-47”, ám chỉ hai nhiệm kỳ tổng thống không liên tiếp của ông Trump, một hình ảnh thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông.

Trong sự kiện, Infantino đã công bố FIFA và Hội đồng hòa bình ký một thỏa thuận hợp tác được ông mô tả là “mang tính đột phá”, theo đó FIFA cam kết huy động tài trợ khoảng 75 triệu USD để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng bóng đá tại Gaza, gồm các sân mini gần trường học và khu dân cư, nhiều sân cỏ tiêu chuẩn quốc tế, một học viện đào tạo hiện đại và sân vận động 20.000 chỗ ngồi, nhằm góp phần vào sự phục hồi cộng đồng sau chiến tranh.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vụ việc tại cuộc họp báo diễn ra trong khuôn khổ Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina, bà Coventry thừa nhận bà không hề biết trước về sự hiện diện của một thành viên IOC đứng “đúng vị trí trung tâm” tại sự kiện chính trị này.

Bà nói: “Khi báo chí đưa vấn đề này, chúng tôi sẽ quay lại và xem xét nó. Điều lệ Olympic rất rõ ràng về những gì mong đợi từ các thành viên”. Đồng thời, Chủ tịch IOC khẳng định cơ quan này sẽ rà soát những tài liệu có liên quan tới việc ký kết thỏa thuận.

IOC sẽ tiến hành điều tra ông Infantino (Ảnh: Getty).

Điều lệ của IOC quy định rõ ràng rằng các thành viên phải “luôn hành động độc lập với các lợi ích chính trị và thương mại” và không được nhận bất kỳ chỉ đạo nào từ chính phủ, tổ chức hay bên thứ ba có thể can thiệp vào tự do hành động và bỏ phiếu của họ. Vì vậy, việc ông Infantino xuất hiện cùng các nhà lãnh đạo chính trị và tham gia ký kết một thỏa thuận gắn với chương trình do Tổng thống một nước cụ thể khởi xướng có thể đặt ra câu hỏi về tính trung lập của ông.

Bà Coventry nhấn mạnh quan điểm lâu nay của IOC, đó là tổ chức này sẽ duy trì lập trường trung lập về chính trị, coi đó là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự công bằng trong thể thao ở mọi đấu trường. “Đó là điều chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi trong tương lai”, bà nói.

Ông Infantino từ lâu đã xây dựng quan hệ gần gũi với ông Trump kể từ khi vị tổng thống này tái đắc cử vào tháng 1/2025. Trong tháng 12, ông Infantino từng trao “Giải thưởng hòa bình của FIFA” lần đầu tiên cho ông Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Washington.

Vụ việc lần này dấy lên tranh luận rộng rãi về ranh giới giữa vai trò lãnh đạo thể thao quốc tế và sự trung lập đối với chính trị toàn cầu, đặc biệt khi các tổ chức như IOC và FIFA cùng nỗ lực bảo toàn giá trị cốt lõi của mình trước bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp.