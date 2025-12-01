U22 Việt Nam tới Thái Lan, tự tin tranh HCV SEA Games 33

U22 Việt Nam di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào trưa ngày 1/12, tới Bangkok lúc gần 14h chiều cùng ngày. Thầy trò HLV Kim Sang Sik được tạo điều kiện nhập cảnh nhanh chóng, sau đó lên xe bus di chuyển về khách sạn.

U22 Việt Nam tới Thái Lan vào 14h chiều nay (Ảnh: VFF).

HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ được tạo điều kiện nhập cảnh nhanh (Ảnh: VFF).

Trước khi lên đường sang Thái Lan, HLV Kim Sang Sik chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

Theo đó, 5 cầu thủ lỡ hẹn với SEA Games 33 gồm: hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Trong số các cầu thủ này, việc Vĩ Hào bị loại là một bất ngờ khi anh là chân sút có nhiều kinh nghiệm.

Theo đánh giá của HLV Kim Sang Sik, những cầu thủ trên đều nỗ lực trong tập luyện, tuy nhiên Ban huấn luyện buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình và phù hợp với yêu cầu chiến thuật tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam sẵn sàng chinh phục mục tiêu HCV SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Vào lúc 17h chiều nay (1/12), U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Thái Lan, chuẩn bị cho trận ra quân gặp U22 Lào, diễn ra vào lúc 16h ngày 3/12 trên sân vận động Quốc gia Rajamangala (Bangkok).

Dù gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng B, nhưng U22 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò có sự tập trung cao nhất, hoàn thành mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trận ra quân trước khi tính tới trận gặp U22 Malaysia ngày 11/12.