U22 Việt Nam lên đường dự SEA Games 33, mang theo hy vọng vàng

Trong buổi gặp mặt với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào tối qua (30/11) tại TPHCM, U22 Việt Nam đã chính thức được giao chỉ tiêu giành HCV.

U22 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự SEA Games (Ảnh: VFF).

Thủ môn Trần Trung Kiên, chốt chặn trong khung thành của U22 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tại SEA Games 33, đội bóng của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) nằm ở bảng B, cùng các đội U22 Malaysia và U22 Lào.

Trận đấu đầu tiên của chúng ta tại SEA Games năm nay là trận gặp U22 Lào vào 16h00 chiều 3/12. Tất cả các trận đấu của U22 Việt Nam tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này đều diễn ra trên sân Rajamangala tại Bangkok.

HLV Kim Sang Sik nhận chỉ tiêu giành HCV (Ảnh: VFF).

Các cầu thủ U22 Việt Nam đầy tự tin (Ảnh: VFF).

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sau khi sang đến Bangkok sẽ được Ban tổ chức (BTC) chủ nhà Thái Lan bố trí ở tại một khách sạn 5 sao, khá gần sân Rajamangala.

Việc ở gần sân thi đấu sẽ giúp các cầu thủ U22 Việt Nam thuận tiện trong việc di chuyển, tập luyện và quan sát các đội khác tham dự giải năm nay.

Ngoài các đội thuộc bảng B, các đội thuộc bảng A của nội dung bóng đá nam SEA Games 33, cũng thi đấu trên sân Rajamangala. Các đội thuộc bảng A gồm chủ nhà U22 Thái Lan, Singapore và Timor Leste.