Đội tuyển U22 Việt Nam đón nguồn năng lượng tích cực trước mùa SEA Games 33

Thắp lửa tinh thần cho đội tuyển bóng đá Việt Nam

Cuối tháng 11, đội tuyển U22 Việt Nam chính thức hội quân tại Vũng Tàu, trước khi di chuyển sang Thái Lan và bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33. Để tiếp sức cho đội tuyển trước giải đấu quan trọng nhất năm, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu cùng các tuyển thủ tại khách sạn nơi đội tuyển tập trung.

Ông Hirofumi Shiramatsu - Tổng giám đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tặng quà cho các cầu thủ và ban huấn luyện (Ảnh: Rohto-Mentholatum Việt Nam).

Tại đây, Tổng giám đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam), ông Hirofumi Shiramatsu đã có buổi trò chuyện thân mật và chụp hình lưu niệm cùng các tuyển thủ và ban huấn luyện. Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời ủng hộ, động viên tinh thần và lời chúc may mắn đến toàn đội trước thềm SEA Games 33.

“Chúng tôi hy vọng buổi gặp gỡ hôm nay sẽ góp phần hỗ trợ thể chất và tinh thần của ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Chúng tôi tin tưởng rằng tại SEA Games sắp tới, đội tuyển U22 sẽ thi đấu bùng nổ, kiên cường và bản lĩnh để thắp sáng vinh quang và tiếp tục là niềm tự hào của Việt Nam”, ông Hirofumi Shiramatsu phát biểu.

Nhận thấy làn da và thị lực đều là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và phong độ thi đấu, tại sự kiện, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cũng đã triển khai hoạt động khám da và mắt cho các tuyển thủ. Theo đó, đội ngũ chuyên gia của Rohto đã soi da, kiểm tra thị lực và hướng dẫn cầu thủ cách chăm sóc phù hợp để duy trì trạng thái sức khoẻ tối ưu trước mỗi trận đấu.

Các cầu thủ được các chuyên gia khám da, khám mắt và tư vấn chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Rohto-Mentholatum Việt Nam).

Trong môi trường thể thao ngoài trời như bóng đá, làn da dễ chịu tác động mạnh từ nhiệt độ và các yếu tố môi trường. Nếu không được bảo vệ đúng cách, da có thể gặp tình trạng kích ứng, bí tắc hoặc khô rát có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ trên sân. Song song đó, thị lực đóng vai trò quan trọng trong khả năng quan sát, tốc độ phản ứng và sự chính xác ở mỗi pha xử lý bóng.

Ngoài những hoạt động chăm sóc sức khoẻ, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) - với thế mạnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp - cũng mang đến những sản phẩm thiết thực giúp đội tuyển duy trì năng lượng, thể lực và sự tập trung trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu cường độ cao. Qua đó, đội tuyển có thể có sự chuẩn bị tốt hơn trước thềm giải đấu.

Đồng hành lâu dài cùng bóng đá, lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng

Sự kiện tại Vũng Tàu nằm trong chuỗi đồng hành lâu dài của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia. Là nhà tài trợ chính thức trong giai đoạn 2024-2027, Rohto luôn sát cánh cùng các cầu thủ trước các giải đấu, không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn tiếp lửa cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hoạt động tài trợ này cũng là cách Rohto gửi gắm niềm tin và sự yêu mến đến những con người đang cống hiến vì màu cờ sắc áo. Những nỗ lực không ngừng của các tuyển thủ đã truyền cảm hứng về tinh thần vượt qua thử thách, bứt phá giới hạn trong cộng đồng, lay động trái tim của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cam kết đồng hành lâu dài cùng bóng đá Việt Nam (Ảnh: Rohto-Mentholatum Việt Nam).

Tinh thần kiên cường của bóng đá Việt cũng là minh chứng sống động cho triết lý “Moving the Heart” mà tập đoàn Rohto kiên định theo đuổi: tạo ra những giá trị chạm đến cảm xúc bằng sự chân thành và nỗ lực bền bỉ. Theo đó, Rohto luôn đặt sự tận tâm với chất lượng, đổi mới không ngừng và trách nhiệm đối với cộng đồng lên hàng đầu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

“Chúng tôi tin rằng những đóng góp xuất phát từ trái tim sẽ lan tỏa sự sẻ chia, đồng cảm và tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”, ông Hirofumi Shiramatsu chia sẻ.

Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33, sự cổ vũ và động viên từ những doanh nghiệp như Rohto-Mentholatum (Việt Nam) là động lực to lớn giúp các cầu thủ tự tin, thi đấu hết mình, mang lại vinh quang và niềm tự hào cho thể thao nước nhà cũng như người hâm mộ.