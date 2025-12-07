U22 Việt Nam có hành động đẹp với cầu thủ Lào bị gãy chân

"Cảm ơn các bạn đội tuyển U22 Việt Nam", Phetdavanh Somsanid - đội trưởng U22 Lào chia sẻ trên trang cá nhân khi được các cầu thủ U22 Việt Nam tới thăm tại bệnh viện trong ngày 7/12.

Phetdavanh Somsanid bị gãy chân và phải nhập viện điều trị ngay sau trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phetdavanh Somsanid bị gãy chân sau tình huống xoạc phá bóng với cầu thủ phía U22 Malaysia ở phút cuối trận. Anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa một tấm thẻ đỏ gián tiếp. Nhưng điều không may mắn với cầu thủ này là pha xoạc bóng khiến anh bị gãy chân phải, nhiều khả năng là gãy xương chày lẫn xương mác và phải nhập viện điều trị ngay sau đó.

Những nỗ lực của Phetdavanh Somsanid không ngăn cản được trận thua thứ 2 của U22 Lào ở vòng bảng SEA Games, khi để thua U22 Malaysia với tỷ số 1-4 (trước đó để thua U22 Việt Nam với tỷ số 1-2) và chính thức chia tay SEA Games 33.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đến thăm Phetdavanh Somsanid tại bệnh viện (Ảnh: FBNV).

Dù vậy đội trưởng U22 Lào vẫn cảm thấy được an ủi khi được các cầu thủ U22 Việt Nam trực tiếp tới bệnh viện thăm hỏi, động viên. Một số cầu thủ U22 Việt Nam đến thăm là Đình Bắc, Trung Kiên, Nhật Minh, Đức Anh, Khuất Văn Khang, Minh Phúc, Hiểu Minh và Thái Sơn.

Về phía U22 Việt Nam, trận đấu ở lượt cuối vòng bảng với U22 Malaysia sẽ mang tính chất quyết định cho tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết. Lúc này đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có bất lợi hơn đối thủ khi xếp nhì bảng do thua hiệu số bàn thắng bại, nên bắt buộc phải giành chiến thắng để đoạt vé vào vòng trong.

Dù vậy các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn có tâm lý thoải mái trước trận đấu. Tin vui đến với HLV Kim Sang Sik khi tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Các cầu thủ U22 Việt Nam tích cực tập luyện trong ngày 7/12 để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Malaysia (Ảnh: VFF).

Cầu thủ này bị đau và buộc phải rời sân trong trận ra quân gặp U22 Lào, nhưng sau quá trình chăm sóc, vật lý trị liệu và tập hồi phục tại khách sạn, Xuân Bắc đã sẵn sàng trở lại với khối lượng vận động chung cùng các đồng đội trong buổi tập ngày 7/12.

"Chúng tôi đã theo dõi trận đấu của Malaysia. Từ đó, ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ lưỡng để đưa ra chiến thuật rõ ràng hơn. Trận trước, đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng khâu dứt điểm và những đường chuyền cuối vẫn chưa tốt. Đây là điều chúng tôi đang nỗ lực cải thiện từng ngày”, tiền vệ Minh Phúc bày tỏ trước thềm trận đấu vào ngày 11/12 tới đây.