Tiền vệ Văn Trường phải phẫu thuật, chia tay SEA Games và U23 châu Á

Sau khi về nước từ giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 ở Trung Quốc, Văn Trường được đưa đến bệnh viện để kiểm tra lại chấn thương. Theo kết luận của bác sĩ, dây chằng gối phải của anh nặng hơn dự đoán ban đầu, buộc anh phải tiến hành phẫu thuật.

Với việc phải lên bàn mổ, Văn Trường phải nghỉ từ 8-10 tháng, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn với SEA Games 33, vòng chung kết U23 châu Á 2026 và hết mùa giải V-League 2025-2026.

Văn Trường phải phẫu thuật chấn thương đầu gối (Ảnh: UFA).

Trước đó, ở lượt trận cuối tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 trận U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc ngày 18/11, phút thứ 7, Nguyễn Văn Trường có pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương và tiếp đất không tốt.

Anh tỏ ra rất đau đớn, phải rời sân bằng cáng, khiến U22 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 cầu thủ trên sân do HLV Đinh Hồng Vinh dùng đủ quyền thay người.

Việc mất Văn Trường là tổn thất lớn với U22 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2003 đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa, sở hữu khả năng điều tiết nhịp độ, tranh chấp tay đôi cũng như khả năng dứt điểm từ xa. Hiện chưa rõ HLV Kim Sang Sik có gọi ai lên thay Văn Trường hay không.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam tập trung trở lại tại Vũng Tàu (TPHCM) vào ngày 23/11, trước khi sang Thái Lan ngày 2/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại giải đấu này, U22 Việt Nam đá trận ra quân gặp U22 Lào (4/12), sau đó gặp U22 Malaysia (11/12).