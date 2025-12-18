U22 Malaysia giành HCĐ SEA Games 33 sau khi đánh bại Philippines

Thắng Philippines, U22 Malaysia giành HCĐ SEA Games 33

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U22 Philippines là đội chủ động dâng cao đội hình, tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Malaysia. Những tình huống hãm thành liên tiếp của đội bóng áo trắng đã khiến hàng thủ "Bầy hổ" phải trải qua những phút đầu đầy sóng gió.

Phút thứ 7, Lucero thực hiện quả treo bóng đầy ý đồ vào vòng cấm. Bóng chạm người Haqimi đổi hướng cực khó lường, buộc hậu vệ Ubaidullah bên phía Malaysia phải lăn xả giải vây ngay trước vạch vôi.

Chỉ 5 phút sau, U22 Philippines tiếp tục có cơ hội rõ rệt nhưng cú đánh đầu của Alakiu lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Phải chịu sức ép trong suốt gần 30 phút đầu hiệp đấu, U22 Malaysia bất ngờ vươn lên mạnh mẽ vào có được bàn mở tỷ số.

U22 Malaysia thi đấu kiên cường trước U22 Philippines (Ảnh: FAM).

Phút 28, từ một tình huống phạt góc tưởng chừng không quá nguy hiểm, thủ môn bên phía Philippines đã có pha băng ra đấm bóng thiếu dứt khoát. Bóng bật ra tạo nên một khung cảnh hỗn loạn ngay trong vòng cấm. Sahaludin đã cho thấy bản năng nhạy bén khi nhanh chân dứt điểm tung lưới đối phương, đưa U22 Malaysia vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Malaysia không kéo dài được bao lâu khi Rosli Azim vô tình đánh đầu phản lưới nhà, biếu không cho đối thủ bàn gỡ hòa 1-1.

Trước khi hiệp một khép lại, Malaysia kịp thời tái lập thế dẫn bàn. Phút 42, bóng bật ra ở giữa sân, cầu thủ Malaysia chuyền nhanh để Rosli Azim bứt tốc thoát xuống, bình tĩnh vượt qua thủ môn Philippines dâng cao và đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 2-1.

Bước sang hiệp hai U22 Philippines chơi với tinh thần không còn gì để mất, họ tràn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đây là hiệp đấu mà thủ môn Zulhilmi bên phía Malaysia đã sắm vai "người hùng" với những pha cứu thua xuất thần.

Tiền đạo Alakiu bên phía Philippines đã có ít nhất hai cơ hội mười mươi để quân bình tỷ số. Tuy nhiên, cả hai pha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc của anh đều không thể chiến thắng được phản xạ nhạy bén của Zulhilmi.

Kết thúc trận đấu, U22 Malaysia giành chiến thắng 2-1, chính thức sở hữu tấm huy chương đồng môn bóng đá nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi thực dụng và bản lĩnh thép của "Bầy hổ trẻ" trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ.