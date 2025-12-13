May mắn vào bán kết, HLV U22 Malaysia muốn tranh HCV với U22 Việt Nam

U22 Malaysia vào bán kết sau trận thắng 3-1 của U22 Indonesia trước U22 Myanmar vào tối qua (12/12). Với kết quả này, đội bóng của HLV Nafuzi Zain trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (trong tổng số 3 bảng).

HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia (Ảnh: Bernama).

Các đội nhì bảng gồm Malaysia (bảng B), Indonesia (C) và Timor Leste (A) mỗi đội có 3 điểm, nhưng U22 Malaysia có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất, nên xếp cao nhất. Indonesia và Timor leste bị loại.

Sau khi giành vé vào bán kết, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia nói: “Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi tại SEA Games năm nay là giành vé vào bán kết. Cảm ơn Thượng đế, chúng tôi đã thực hiện được mục tiêu ấy”.

“Sau những cung bậc thăng trầm mà toàn đội U22 Malaysia đã trải qua trong thời gian vừa rồi, việc lọt vào bán kết quả là phước lành đối với chúng tôi”, HLV Nafuzi Zain nói thêm.

Một khi đã vào được bán kết, tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra. Với U22 Malaysia, họ chưa muốn dừng lại tại đây.

U22 Malaysia có thể tái ngộ U22 Việt Nam ở trận chung kết (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Nafuzi Zain hồ hởi phát biểu: “Giờ đây, mục tiêu của chúng tôi là lọt vào chung kết và giành được huy chương. Tất nhiên, tôi muốn đó là huy chương vàng (HCV). Chúng tôi chỉ còn một bước nữa thôi là đến được trận chung kết. U22 Malaysia sẽ chiến đấu hết mình vì điều đó”.

“Tôi biết U22 Thái Lan rất mạnh, đặc biệt là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Đây chắc chắn không phải là trận đấu dễ dàng cho U22 Malaysia. Các cầu thủ của tôi phải cống hiến hết mình.

Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ những lần đối đầu với Thái Lan trước đây, nhất là rút kinh nghiệm từ những sai lầm của chính mình”, vẫn là lời của HLV Nafuzi Zain.

Nếu U22 Malaysia đánh bại U22 Thái Lan để vào chung kết, đối thủ của họ trong trận tranh HCV có thể là U22 Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn U22 Philippines trong trận bán kết còn lại của nội dung bóng đá nam.

Còn nhớ, tại SEA Games 25 năm 2009 tại Lào, U22 Việt Nam và U22 Malaysia cũng từng gặp nhau ở vòng bảng, sau đó hai đội cùng nhau vào chơi trận chung kết để tranh HCV.

Trận bán kết thứ nhất giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 ngày 15/12. Sau đó, vào lúc 20h, trận bán kết thứ hai sẽ diễn ra giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia. Cả hai trận đấu này đều diễn ra ở sân Rajamangala tại Bangkok.