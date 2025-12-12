Báo Thái Lan: “U22 Việt Nam quá mạnh so với U22 Malaysia”

U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 33

Vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0 vào chiều qua (11/12), U22 Việt Nam giành vé vào bán kết với thành tích toàn thắng sau vòng bảng. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có 6 điểm sau hai trận, ghi được 4 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn.

Sau trận đấu chiều qua, tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0, họ thắng cả hai trận đã qua của họ và tiến vào bán kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33”.

U22 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B (Ảnh: Khoa Nguyễn).

“U22 Việt Nam đẩy U22 Malaysia xuống vị trí thứ hai của bảng B. Đội bóng của HLV Nafuzi Zain hiện chỉ còn hy vọng vào việc có được vé vớt để đi tiếp, dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất”, Siam Sport viết thêm.

Thoạt nhìn, chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam không quá đậm. Nhưng theo tường thuật của tờ Siam Sport, chiến thắng đến với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất dễ dàng, không hề giống như cách biệt vừa đủ mà U22 Việt Nam tạo ra.

Tờ nhật báo thể thao của Thái Lan phân tích: “U22 Việt Nam quá mạnh, chỉ mất 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu, họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha phối hợp đá phạt góc, bóng được chuyền đến vị trí của Nguyễn Hiểu Minh, trước khi cầu thủ này đánh đầu ghi bàn cho U22 Việt Nam”.

“Sau đó, đến phút 21, Phạm Minh Phúc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Từ đó đến cuối trận, không có bàn thắng nào được ghi thêm, U22 Việt Nam giữ nguyên cách biệt thắng 2-0”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Philippines ở bán kết (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó, một tờ báo khác của xứ sở chùa vàng là Khaosod bình luận: “Cặp bán kết đầu tiên của nội dung bóng đá nam SEA Games 33 đã được xác định. U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia, qua đó U22 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B, gặp đội đầu bảng C là Philippines ở bán kết”.

“U22 Malaysia rơi xuống vị trí thứ hai trong bảng B. Tình hình là U22 Malaysia phải chờ kết quả của trận cuối cùng của bảng C, giữa Indonesia và Myanmar, mới biết mình có vé vào bán kết hay không?”, Khaosod viết thêm.

Sở dĩ tờ báo này quan tâm đến U22 Malaysia, vì khi Malaysia hay Indonesia, hoặc Myanmar vào bán kết, các đội này chính là đối thủ của đội chủ nhà U22 Thái Lan ở vòng đấu loại trực tiếp.

Khaosod phân tích: “Nếu U22 Indonesia vượt qua U22 Myanmar với cách biệt hai bàn trở lên, Indonesia sẽ vượt qua Malaysia, Indonesia sẽ trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Khi đó, đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ở bán kết”.

“Còn trong trường hợp U22 Myanmar đánh bại Indonesia với cách biệt 4 bàn trở lên, Myanmar sẽ là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu hai trường hợp vừa nêu trên không xảy ra, Malaysia sẽ vào bán kết, sẽ đối đầu với U22 Thái Lan”, tờ Khaosod cho biết.

Các trận bán kết nội dung bóng đá nam sẽ diễn ra ngày 15/12, trên sân Rajamangala tại Bangkok. U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Philippines vào lúc 15h30.