Ủy ban Olympic tuyên bố cấm Indonesia tổ chức các giải thể thao

Trong thông báo được phát đi ngày 23/10, IOC cho biết tổ chức này cũng tạm dừng mọi cuộc thảo luận liên quan đến khả năng Indonesia đăng cai Thế vận hội trong tương lai, cho đến khi nước này đưa ra đảm bảo rằng tất cả VĐV (không phân biệt quốc tịch) đều được phép thi đấu trên lãnh thổ Indonesia.

Indonesia không cấp visa cho các VĐV Israel tham dự giải vô địch Thể dục nghệ thuật thế giới diễn ra ở Jakarta (Ảnh: Getty).

Indonesia đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đăng cai Olympic mùa Hè 2036, nhưng với động thái mới của IOC, cơ hội của họ gần như tan biến.

Trước đó, Indonesia đã từ chối cấp visa (thị thực) cho các VĐV Israel tham dự Giải vô địch Thể dục nghệ thuật thế giới diễn ra vào tuần trước tại Jakarta.

Liên đoàn Thể dục Israel cảm thấy “sốc và thất vọng sâu sắc” trước quyết định của Indonesia, đồng thời cho rằng hành động này đi ngược lại tinh thần thể thao và bình đẳng quốc tế.

IOC cũng thông báo sẽ điều chỉnh các quy định liên quan đến vòng loại Olympic, nhằm đảm bảo mọi VĐV, không phân biệt quốc tịch, đều có quyền tham gia thi đấu tại các giải đủ điều kiện dự Thế vận hội.

Trong quá khứ, Indonesia cũng bị tước quyền đăng cai giải U20 thế giới 2023 sau khi cấm các cầu thủ Israel nhập cảnh (Ảnh: PSSI).

Bên cạnh đó, IOC yêu cầu Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) và Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG) tham dự một cuộc họp tại trụ sở IOC ở Lausanne (Thụy Sĩ) để làm rõ vụ việc. Thời gian diễn ra cuộc họp này chưa được công bố.

Điều đáng nói, trong quá khứ, Indonesia từng cấm các cầu thủ Israel tham dự giải U20 thế giới diễn ra ở Bali vào năm 2020. Sau đó, FIFA đã quyết định tước quyền đăng cai của đất nước vạn đảo.