Indonesia có động thái gây áp lực lên U22 Việt Nam, Thái Lan ở SEA Games

Ngày 24/10, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã có buổi họp báo trả lời truyền thông về kế hoạch của đội tuyển quốc gia và U22 Indonesia trong giai đoạn sắp tới.

Trong thời gian qua, bóng đá Indonesia đã có biến động khi PSSI vừa sa thải HLV Patrick Kluivert. Ông Thohir khẳng định Indonesia sẽ không vội tìm kiếm HLV mới. Thậm chí, đội tuyển Indonesia có thể không tập trung trong đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 11.

U22 Indonesia quyết tâm bảo vệ tấm Huy chương vàng SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Người đứng đầu bóng đá Indonesia cho biết: “Về đợt FIFA Days, nếu chúng tôi chưa tìm được HLV thì chúng tôi cũng không vội vàng tập trung đội tuyển quốc gia. Mặc dù PSSI có kế hoạch đưa đội tuyển Indonesia lên top 100 thế giới, đặt mục tiêu cao ở Asian Cup 2027 và lộ trình hướng tới tham dự World Cup 2030 nhưng chúng tôi không vội vàng”.

Thay vào đó, ông Erick Thohir khẳng định sẽ dốc toàn lực để giúp U22 Indonesia bảo vệ tấm Huy chương vàng SEA Games. Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ tận dụng đợt FIFA Days để cho U22 Indonesia tập trung chuẩn bị cho SEA Games vì đây là giải đấu trước mắt. Đội bóng sẽ tập trung với sự huấn luyện của HLV Indra Sjafri”.

Theo báo giới Indonesia, PSSI sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất có thể với mục tiêu giúp U22 Indonesia lên ngôi ở SEA Games 33. Họ sẽ triệu tập các cầu thủ nhập tịch như Ivar Jenner, Adrian Wibowo (đang thi đấu ở Mỹ cho Los Angeles FC) và thậm chí là ngôi sao trẻ sáng giá Marselino Ferdinan.

Cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, Ivar Jenner, có thể tham dự SEA Games (Ảnh: Bola).

Nói về kế hoạch của U22 Indonesia, Chủ tịch Erick Thohir chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng triệu tập những cầu thủ giỏi nhất. Chúng tôi đã mời Adrian Wibowo, Marselino Ferdinan, Mauro Zijlstra, Ivar Jenner và những người khác. Indonesia rất xem trọng mục tiêu giành Huy chương vàng SEA Games. Tất cả cùng chờ đợi xem mọi thứ diễn ra thế nào”.

Việc Indonesia dồn sức cho đội U22 là điều dễ hiểu khi đội tuyển quốc gia nước này đã thất bại ở vòng loại World Cup 2026 và không có trận đấu lớn nào trong phần còn lại của năm nay và cả năm sau, trước khi chinh phục Asian Cup 2027.