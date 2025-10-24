Sếp bóng đá Indonesia phát biểu dứt khoát, HLV Shin Tae Yong hết cơ hội

Mới đây, phát biểu trên một kênh truyền thông, HLV người Hàn Quốc Shin Tae Yong cho biết ông luôn quan tâm đến bóng đá Indonesia. Đồng thời, ông Shin Tae Yong cho biết ông sẵn sàng quay lại với ghế HLV đội tuyển Indonesia, nếu nhận được lời đề nghị chân thành.

HLV Shin Tae Yong hết cơ hội tái hợp đội tuyển Indonesia (Ảnh: Reuters).

Đáp lại ý định của vị HLV người Hàn Quốc, Chủ tịch PSSI Erick Thohir thẳng thắn nói trước giới truyền thông xứ sở vạn đảo vào hôm qua (23/10), tại Jakarta (Indonesia): “Chúng ta phải quên các ông Patrick Kluivert và Shin Tae Yong. Bóng đá Indonesia phải tiếp tục tiến bước”.

“Chúng ta đã qua giai đoạn gắn bó với HLV Patrick Kluivert, đồng thời cũng qua giai đoạn gắn bó với HLV Shin Tae Yong. Cả hai nhân vật này đều đã là quá khứ với bóng đá Indonesia”, Chủ tịch PSSI Erick Thohir nhấn mạnh.

HLV Shin Tae Yong bị PSSI sa thải ngày 6/1, chỉ một ngày sau khi AFF Cup 2024 kết thúc. Đây là giải đấu mà đội tuyển Indonesia bị loại ngay vòng bảng.

Còn HLV Patrick Kluivert bị PSSI sa thải ngày 16/10, chỉ một ngày sau khi vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á kết thúc. Đây là giải đấu mà đội tuyển Indonesia không thể hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng chung kết (VCK).

Chủ tịch PSSI Erick Thohir (phải) tuyên bố mối lương duyên của đội tuyển Indonesia với các HLV Patrick Kluivert và Shin Tae Yong đã hết (Ảnh: CNN Indonesia).

Những quyết định này của PSSI nói chung và Chủ tịch Erick Thohir nói riêng phản ánh vị tỷ phú đang giữ cương vị dẫn dắt bóng đá Indonesia hành động rất dứt khoát. Ông Erick Thohir không ngại chi nhiều tiền cho đội tuyển Indonesia, trả lương rất cao cho các HLV, nhưng đãi ngộ cao phải song hành với thành công ngay lập tức.

Về HLV tương lai của đội tuyển Indonesia, kế nhiệm các ông Shin Tae Yong và Patrick Kluivert, Chủ tịch PSSI Erick Thohir tuyên bố: “HLV Patrick Kluivert và HLV Shin Tae Yong từng người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Chính vì vậy, HLV mới của đội tuyển Indonesia phải nhìn thấy hết những điểm mạnh và điểm yếu của hai người này”.

“Tôi khẳng định một lần nữa, đội tuyển Indonesia phải tiến lên, chúng tôi sẽ tìm HLV mới cho đội tuyển quốc gia”, vẫn là lời của người đứng đầu PSSI.

Sau chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia không còn giải đấu nào quan trọng trong vòng nửa năm tới. Họ đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027, trong khi AFF Cup 2026 phải giữa năm sau mới diễn ra. Chính vì thế, PSSI còn rất nhiều thời gian để tìm kiếm HLV mới cho đội bóng xứ sở vạn đảo.