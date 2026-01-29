Tuyển Việt Nam tăng cường cầu thủ nhập tịch chất lượng khi gặp Malaysia

Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28/1/2026 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang (tên đầy đủ là Lê Giang Patrik) sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho CLB Công an TPHCM.

Patrik Lê Giang sinh ra tại Slovakia, được đào tạo tại châu Âu, có kỹ thuật và thể hình tốt (Ảnh: Hải Long).

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo: “Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Patrik Lê Giang nằm trong định hướng tăng cường chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất này được Bộ VH-TT-DL đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định của thủ môn Việt kiều này trong các mùa giải chuyên nghiệp gần đây.

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 với một số sửa đổi, bổ sung được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quốc tịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự gia tăng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. So với các quy định trước đây, luật mới đã bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người xin nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là đối với người gốc Việt, đồng thời khẳng định chính sách cởi mở, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

Trong lĩnh vực thể thao, việc bổ sung những vận động viên, cầu thủ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà được xem là phù hợp với tinh thần và định hướng của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025”.

Patrik Lê Giang là nhân tố quan trọng của CLB Công an TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Thủ môn Patrik Lê Giang là sự bổ sung chất lượng của đội tuyển Việt Nam trước thềm trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3. Cầu thủ này trưởng thành ở châu Âu và thi đấu cho nhiều CLB ở Slovakia và CH Séc.

Tới năm 2023, Patrik Lê Giang trở về quê cha là Việt Nam khoác áo CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, anh được cho mượn ở CLB TPHCM chỉ sau vài tháng. Trong những năm qua, Patrik Lê Giang vẫn luôn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của đội bóng này.

Như vậy, trong tay HLV Kim Sang Sik lúc này có ba thủ môn Việt kiều là Đặng Văn Lâm (gốc Nga), Nguyễn Filip (gốc CH Séc), Patrik Lê Giang (gốc Slovakia). Ngoài ra, ông còn nhiều sự lựa chọn khác trong khung gỗ như Đình Triệu, Trung Kiên, Văn Bình.

Điều này giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có nhiều phương án khác nhau, góp phần thúc đẩy các thủ môn nỗ lực thể hiện mình để xứng đáng có vị trí số một trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam.