Đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận tin không vui từ FIFA

Trong tháng 1, đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận nào ở cấp độ quốc tế. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống vị trí thứ 108 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: Minh Quân).

Lý do bởi đội tuyển Comoros đã nhảy tới 3 bậc lên vị trí thứ 106. Mặc dù Comoros bị loại ngay từ vòng bảng nhưng họ vẫn được cộng 7,08 điểm sau khi hòa hai đối thủ mạnh là Zambia và Mali (thua Morocco).

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ hai, xếp sau Thái Lan, đội đang đứng hạng 96 thế giới. Malaysia (hạng 121) và Indonesia (hạng 122) không có sự thay đổi về thứ hạng trong đợt cập nhật lần này.

Hai đội thăng tiến mạnh nhất là Nigeria và Cameroon. Họ đều tăng tới 12 bậc trong tháng qua. Nigeria hiện xếp thứ 26 thế giới, còn Cameroon vươn lên thứ 45. Nhà vô địch giải châu Phi (CAN) 2025 là Senegal đã tăng 7 bậc lên xếp thứ 12, còn á quân Morocco tăng 3 bậc, vươn lên xếp thứ 8. Đây cũng là đội tuyển châu Phi hiếm hoi nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng FIFA trong lịch sử.

Senegal tăng 7 bậc sau khi giành chức vô địch CAN 2025 (Ảnh: Getty).

Trong tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định với đội tuyển Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Đây không chỉ là cuộc so tài then chốt cho tấm vé dự cúp châu Á, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc cải thiện điểm số và thứ hạng FIFA của đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, Malaysia hiện đang đối mặt nguy cơ bị FIFA xử thua hai trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal do những sai phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch. Nếu Malaysia bị xử thua 0-3, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có sự thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA.