Đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia trên sân Thiên Trường

Chiều 21/1, VFF đã có công văn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình xem xét và chấp thuận cho tổ chức trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.

Tại bảng F, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ hai, kém đội dẫn đầu Malaysia 3 điểm. Trận đấu cuối cùng có tính chất quyết định chiếc vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải thắng đối thủ cách biệt 4 bàn trở lên để giành vé dự giải châu Á.

Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 hồi tháng 6/2025 (Ảnh: Getty).

Malaysia dẫn đầu với 15 điểm, hiệu số +14 và ghi 15 bàn. Đội tuyển Việt Nam được 12 điểm, hiệu số +6 và ghi 11 bàn. Hai đội tuyển sẽ chơi trận quyết định vào ngày 31/3. Ở trận lượt đi hồi tháng 6/2025, Malaysia thắng 4-0 trên sân nhà Bukit Jalil.

Tuy nhiên, Malaysia có nguy cơ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 hoặc bị xử thua đội tuyển Việt Nam và Nepal 0-3, sau khi FIFA xác định đội bóng này sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Khi đó, Malaysia từ 15 điểm giảm xuống còn 9 điểm và tụt xuống nhì bảng, còn tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 15 điểm, chắc chắn có vé dự Asian Cup 2027 với ngôi đầu bảng vòng loại, bất chấp kết quả trận đấu cuối cùng.

Asian Cup 2027 đã xác định được 20 đội tuyển tham dự, ngoài chủ nhà Saudi Arabia, 19 đội tuyển còn lại gồm Australia, Indonesia, Singapore, Iraq, Iran, Qatar, UAE, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Kuwait, Syria, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên. 4 tấm vé còn lại được xác định sau loạt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3.

Sân Thiên Trường có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi, từng đăng cai tổ chức vòng bảng bóng đá nam SEA Games 31 và một số trận giao hữu của tuyển Việt Nam gặp Syria (tháng 6/2023) và Ấn Độ (tháng 10/2024).