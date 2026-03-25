Tiền đạo Malaysia tuyên bố đá vì danh dự trước đội tuyển Việt Nam

Về mặt chuyên môn, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3, trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 chỉ còn là thủ tục. Đội tuyển Việt Nam đã chắc chắc giành quyền vào vòng chung kết (VCK), còn Malaysia đã chắc chắn bị loại.

Dù vậy, về mặt tinh thần, đôi bên đều muốn chiến thắng trong trận đấu sắp diễn ra, nhằm khẳng định vị thế của mình trước đối phương.

Về phía đội tuyển Malaysia, tiền đạo Safawi Rasid nói: “Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup. Chúng tôi sẽ thi đấu vì danh dự”.

“Mặc dù đội tuyển Malaysia không thể giành vé dự VCK Asian Cup 2027, nhưng chúng tôi vẫn muốn hướng đến một kết quả tích cực, ngay cả khi chúng tôi phải thi đấu trên sân đối phương”, Safawi Rasid nói thêm.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đã không còn 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đã bị loại khỏi đội tuyển Malaysia.

Chính vì thế, các tiền đạo nội như Safawi Rasid có cơ hội được thi đấu, trong trận gặp đội tuyển Việt Nam sắp diễn ra. Safawi Rasid nói riêng và cầu thủ nội của Malaysia nói chung hiện muốn chứng minh năng lực, chứng minh sự cần thiết của họ ở đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo này chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều lạc quan và tập trung vào trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Tôi hy vọng có thể mang phong độ tốt của mình ở CLB đến đội tuyển quốc gia, trong trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup, gặp đội tuyển Việt Nam”.

“Người hâm mộ có thể nói gì tùy thích, nhưng tôi sẽ cố gắng chứng minh bản thân. Số liệu thống kê không biết nói dối. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển Malaysia, nếu tôi được ra sân. Tôi không muốn bỏ phí cơ hội này”, vẫn là lời của tiền đạo Safawi Rasid.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h tối 31/3, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).