Nhà vô địch FA Cup gây chú ý khi xuất hiện ở sân Hàng Đẫy

Tối 25/3, các cầu thủ Bangladesh ra sân Hàng Đẫy tập luyện, ráo riết hoàn thiện khâu chuẩn bị trước trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào 19h tối mai (31/3).

HLV Javier Cabrera khẳng định trận gặp tuyển Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng với Bangladesh, đồng thời đánh giá cao sức mạnh đối thủ và xem đây là bước chuẩn bị cho cuộc đối đầu Singapore.

Bangladesh có thứ hạng kém xa tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA (181 so với 103). Dù vậy, HLV Cabrera tỏ ra không e ngại khi phải thi đấu trên sân của đối thủ hơn 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Một số cầu thủ Bangladesh trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada và Đan Mạch, mang đến sự đa dạng về kinh nghiệm và phong cách thi đấu. Nổi bật nhất là tiền vệ Hamza Choudhury, người từng chinh chiến tại Premier League trong màu áo Leicester City.

Trưởng thành từ học viện Leicester từ năm 7 tuổi, Choudhury từng khoác áo U21 Anh và cùng CLB giành FA Cup 2020/2021, Siêu cúp Anh 2021 cùng chức vô địch hạng Nhất Anh 2023/2024. Sự góp mặt của tiền vệ này được kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng đội hình Bangladesh.

Hamza Choudhury chào sân Hàng Đẫy với nụ cười rạng rỡ, thể hiện sự thoải mái và hứng khởi trong buổi tập tại Hà Nội.

Hamza Choudhury là cái tên hội quân muộn nhất của tuyển Bangladesh và chỉ bắt đầu tập luyện từ buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy.

Dưới màu áo đội tuyển quốc gia, Hamza Choudhury thể hiện sự chuyên nghiệp trong từng bài tập, cùng tinh thần quyết tâm và khát khao cống hiến rõ nét.

Trong bài tập phối hợp với bóng, HLV Javier Cabrera ném bóng về phía Hamza Choudhury.

Và ngay lập tức tiền vệ này khống chế gọn gàng, xử lý khéo léo, cho thấy cảm giác bóng ấn tượng.

Sau màn so tài với tuyển Việt Nam trên sân Hàng Đẫy ngày 26/3, Hamza Choudhury sẽ cùng Bangladesh bước vào trận đấu quyết định tại vòng loại AFC Asian Cup 2027 gặp Singapore.