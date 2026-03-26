Tuyển Việt Nam - Bangladesh (19h hôm nay): Lộ diện đội hình mạnh nhất

*Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19h tối nay (26/3), trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Bangladesh trong bối cảnh chúng ta có khá nhiều thay đổi so với năm ngoái. Thay đổi đầu tiên, đó là sự trở lại của 2 hậu vệ rất giàu kinh nghiệm, gồm Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu.

Trung vệ Trần Đình Trọng trở lại đội tuyển Việt Nam sau hơn 3 năm chưa khoác áo đội tuyển ở các giải đấu chính thức (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thứ hai, đội bóng của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) có thêm cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, giúp “chia lửa” cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son trên hàng tấn công.

Thứ ba, đội tuyển Việt Nam có sự trưởng thành vượt bậc của nhóm các cầu thủ U23, những người đã vô địch SEA Games 33 diễn ra cuối năm ngoái và giành hạng 3 giải U23 châu Á, diễn ra ngay đầu năm nay.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đang xuất hiện ở đội tuyển quốc gia có thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền vệ Khuất Văn Khang. Trong số này, Trần Trung Kiên có khả năng cạnh tranh vị trí chính thức với các thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm.

Tiền vệ Khuất Văn Khang ngày càng cho thấy sự đa năng của mình, anh có thể thi đấu ở rất nhiều vị trí khác nhau. Cầu thủ này cũng mạnh mẽ hơn, tranh chấp tay đôi tốt hơn sau giải U23 châu Á 2026. Thế nên, anh có thể được HLV Kim Sang Sik sử dụng, khi ông Kim cần một gương mặt “chữa cháy” cho các vị trí yếu ở trên sân.

Thủ môn Trần Trung Kiên sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức với các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

Còn với trung vệ Nguyễn Nhật Minh, có thể cầu thủ này không sánh được với các đàn anh Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng về thể hình, nhưng Nhật Minh có sức trẻ, có khả năng đọc tình huống giỏi, lại thi đấu rất kỹ thuật.

Giống như Khuất Văn Khang, Nhật Minh có khả năng được tung vào sân khi HLV Kim Sang Sik cần một cầu thủ “trám” những lỗ hổng xuất hiện ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tranh thủ trận đấu với Bangladesh để tìm ra bộ khung nhân sự tốt nhất, tìm ra đội hình tối ưu nhất, chuẩn bị cho trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3.

Xa hơn nữa, ông Kim sớm tìm ra bộ khung của đội tuyển, hướng về AFF Cup 2026 (diễn ra từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8), FIFA ASEAN Cup (khoảng từ tháng 9 đến tháng 10) và Asian Cup vào đầu năm 2027.

Điều quan trọng là dù ra sân với đội hình nào, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn so với Bangladesh. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đủ sức giành chiến thắng, qua đó tạo động lực tâm lý cho trận gặp Malaysia sau đây ít ngày.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0.