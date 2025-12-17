Tuyển nữ Việt Nam - Philippines (19h30 hôm nay): Nối dài kỷ lục

*Trận chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 33 giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay (17/12), trên sân Chonburi (Thái Lan). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Ở đấu trường SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hai lần liên tiếp thất bại trước đội tuyển nữ Philippines. Lần đầu tại vòng bảng SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia. Khi đó, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thua đối thủ với tỷ số 1-2. Còn tại vòng bảng giải năm nay, chúng ta thua Philippines 0-1.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lại hưởng niềm vui chiến thắng ở SEA Games? (Ảnh: Tuấn Bảo).

Chỉ có điều, sau khi thua Philippines 1-2 ở SEA Games cách đây hai năm, đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn lên ngôi vô địch. Đấy là chi tiết giúp cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thêm hy vọng trước trận chung kết vào chiều nay.

Đó là về mặt niềm tin, còn về mặt chuyên môn, sau khi đã thua Philippines đến hai lần, chắc chắn đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ rút được kinh nghiệm, tìm ra phương án đối phó với đội tuyển nữ Philippines.

Điểm mạnh của đội tuyển nữ Philippines là thể hình và thể lực. Họ chơi đơn giản, chủ yếu chuyền dài, rót bóng bổng vào khu vực 16m50 của đội tuyển nữ Việt Nam, tận dụng thể hình cao lớn của các cầu thủ để không chiến, tìm đường vào khung thành của chúng ta.

Các cô gái Việt Nam sẽ có lần thứ 5 liên tiếp vô địch SEA Games? (Ảnh: Tuấn Bảo).

Để đối phó với lối chơi này, HLV Mai Đức Chung hé lộ sẽ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, có thể lực tốt, qua đó đeo bám các cầu thủ nữ Philippines tốt hơn. Ngoài ra, các gương mặt có thể hình tốt bên phía đội tuyển nữ Việt Nam như hậu vệ Trần Thị Hải Linh (1m66) và tiền vệ trung tâm Lương Thị Thu Hương (1m68) sẽ được sử dụng ngay từ đầu.

Những cầu thủ này sẽ giúp năng lực chống bóng bổng của đội tuyển nữ Việt Nam được cải thiện. Chỉ cần chống bóng bổng tốt, phòng ngự chắc chắn, đội tuyển nữ Việt Nam đã nắm phần lớn khả năng chiến thắng trận này.

Ở tuyến trên, cầu thủ nữ Việt Nam kỹ thuật hơn so với đối thủ, phối hợp nhóm tốt hơn. Một khi các cầu thủ ở tuyến trên yên tâm với sự chắc chắn của tuyến dưới, họ sẽ phát huy những điểm mạnh của mình, trước khi họ khoan thủng hàng thủ của đối phương và ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 1-0.