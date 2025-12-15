Đội trưởng Philippines tự tin thắng tuyển nữ Việt Nam, giành HCV SEA Games

Tuyển nữ Philippines đánh bại Thái Lan ở bán kết SEA Games 33

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Philippines tiếp tục viết nên cột mốc lịch sử cho thể thao nước nhà khi lần đầu tiên giành quyền vào chung kết bóng đá nữ tại SEA Games. Trên sân Chonburi tối 14/12, Philippines hòa Thái Lan 1-1 sau 120 phút nghẹt thở trước khi giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu, loại đối thủ từng 5 lần đoạt HCV.

Thành tích này nối dài dấu ấn lịch sử của Philippines tại SEA Games năm nay, khi các đội tuyển quốc gia nước này đều góp mặt ở bán kết cả ba nội dung bóng đá và futsal, cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ trong khu vực. Trước đó, U22 Philippines toàn thắng bảng C và vào bán kết gặp Việt Nam lúc 15h30 ngày 15/12 trên sân Rajamangala (Bangkok). Đội futsal nữ Philippines cũng giành vé bán kết sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia, chạm trán Việt Nam lúc 16h30 ngày 16/12 tại Nhà thi đấu Đại học Bangkokthonburi (Samut Prakan).

Tuyển Philippines xuất sắc đánh bại Thái Lan ở bán kêt (Ảnh: FAT)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines, John Anthony Gutierrez, khẳng định: “Đây là khoảnh khắc đặc biệt, xứng đáng với nỗ lực, hy sinh và niềm tin bền bỉ của các nữ cầu thủ Philippines. Họ đã đứng vững trước một "ông lớn" Đông Nam Á và chứng minh mình xứng đáng ở đẳng cấp này”.

Trên sân, Philippines nhập cuộc tự tin. Ngay phút 10, Mallie Ramirez thử thách thủ môn Thichanan Sochuen sau pha ném biên dài của Hali Long, trước khi Alexa Pino đánh đầu nguy hiểm ở phút 29. Thái Lan đáp trả bằng các pha phản công sắc bén, đáng kể là cú dứt điểm vọt xà của Natalie Ngosuwan phút 31.

Hiệp hai diễn ra kịch tính hơn. Philippines hai lần chạm xà ngang, nhưng Thái Lan mới là đội mở tỷ số ở phút 53 khi Jiraporn Mongkoldee vô lê ghi bàn. Bị dẫn trước, Philippines không nao núng. Phút 81, cầu thủ dự bị Jael Guy sút xa dội xà, rồi đến phút 87, chính cô tạo bước ngoặt khi quả tạt từ cánh trái buộc Panittha Jeeranapanavibul để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Guy lạnh lùng gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Sau 120 phút bất phân thắng bại, loạt luân lưu định đoạt tấm vé chung kết. Guy, Alessandrea Carpio và Sara Eggesvik đều thực hiện thành công ba lượt sút đầu tiên cho Philippines. Bên kia chiến tuyến, Pluemjai Sontisawat sút trúng cột dọc ở lượt thứ ba. Đội trưởng Hali Long, trong trận đấu thứ 100 khoác áo đội tuyển, bước lên thực hiện cú sút quyết định, khép lại chiến thắng 4-2 khi Orapin Waenggowen đá hỏng.

HLV Mark Torcaso xúc động sau trận: “Các cầu thủ của chúng tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu, ngay cả sau thất bại ở trận ra quân. Chiến thắng này dành cho người hâm mộ Philippines ở khắp nơi.” Đội phó Jackie Sawicki cũng nhấn mạnh tinh thần tập thể và sự trưởng thành của lớp cầu thủ trẻ.

Tuyển nữ Philippines từng bất ngờ thắng Việt Nam tại vòng bảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Philippines giờ đây hướng toàn bộ sự tập trung vào trận chung kết gặp đội tuyển nữ Việt Nam - vừa là cơ hội lịch sử, vừa là bước đệm quan trọng cho những mục tiêu châu lục. Như đội trưởng Hali Long khẳng định: “Chúng tôi còn một trận đấu cuối cùng, gặp lại Việt Nam và sẽ kết thúc giải đấu bằng chiến thắng”.