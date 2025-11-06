Nhiều quan chức bóng đá Malaysia mất việc sau phán quyết của FIFA

Ngày 17/10, chỉ một ngày sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố bằng chứng cho thấy FAM làm giả hồ sơ nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, FAM đã ra lệnh đình chỉ công tác đối với Tổng thư ký (TTK) Datuk Noor Azman Rahman.

Ông Datuk Noor Azman Rahman là người từng phát biểu việc FAM nộp hồ sơ sai lên FIFA, liên quan đến nhóm 7 cầu thủ nhập tịch nói trên, là do sai sót trong khâu hành chính.

TTK FAM Noor Azman Rahman bị đình chỉ công tác vì nộp sai hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia (Ảnh: Bernama).

Trước khi ông Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ công tác, một nhân vật lớn hơn của FAM phải rời ghế, cũng liên quan đến việc Malaysia dùng hồ sơ mập mờ để nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ bị FIFA đình chỉ thi đấu.

Nhân vật đó là cựu Chủ tịch FAM Joehari Mohd Ayub. Ông Joehari Mohd Ayub nộp đơn từ chức ngày 22/8, vì lý do sức khỏe. Điều đáng chú ý, ngày 22/8 cũng là ngày FIFA mở thủ tục kỷ luật, chính thức thông báo với Liên đoàn Bóng đá Malaysia về việc phải giải trình với FIFA, về hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ có liên quan.

Đến ngày 27/8, đơn xin nghỉ việc của ông Joehari Mohd Ayub được Ban chấp hành (BCH) FAM chính thức phê duyệt.

Trước khi ông Joehari Mohd Ayub nộp đơn từ chức, ông phải đối diện với áp lực rất lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ Malaysia, yêu cầu FAM phải công khai hồ sơ về nguồn gốc của nhóm 7 cầu thủ Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Áp lực này dần lan rộng ra quốc tế. Trong khoảng thời gian nói trên, một nhà báo người Indonesia tuyên bố có thông tin về việc FIFA chuẩn bị xử lý bóng đá Malaysia về vấn đề này.

Cựu Chủ tịch FAM Joehari Mohd Ayub từ chức hồi tháng 8, thời điểm dư luận khắp Đông Nam Á gây áp lực đòi FAM công khai hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Khi nhà báo Indonesia phát biểu như trên, cựu Chủ tịch FAM Joehari Mohd Ayub tuyên bố sẽ kiện nhà báo thuộc xứ sở vạn đảo theo luật quốc tế. Tuy nhiên, lời tuyên bố này của ông Joehari Mohd Ayub vĩnh viễn không được thực hiện.

Bản thân ông Joehari Mohd Ayub xin rút khỏi FAM chỉ khoảng 6 tháng sau khi ngồi ở vị trí lãnh đạo bóng đá Malaysia (nhận ghế Chủ tịch FAM từ tháng 6), còn thông tin của nhà báo người Indonesia hóa ra chính xác 100%.

Hiện tại, đến lượt Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend (người Canada) đối diện với áp lực phải chịu trách nhiệm, về vụ FIFA giữ nguyên các án phạt với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch nói ở trên.

Chuyên gia bóng đá Malaysia Jamal Nasir Ismail tuyên bố: “Một khi FAM kháng cáo thất bại ở FIFA, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend cũng phải chịu trách nhiệm và cũng phải bị sa thải”.

Chính vì thế, danh sách các quan chức bóng đá Malaysia phải gánh chịu hậu quả liên quan đến việc mập mờ hồ sơ nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại, có thể sẽ còn kéo dài thêm.