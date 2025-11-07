Bóng đá Malaysia khủng hoảng vì án phạt: Đồng tiền không cứu nổi sai lầm

FIFA đã quyết định bác kháng cáo và giữ nguyên án phạt với FAM vào ngày 3/11. Điều đó có nghĩa rằng, họ tiếp tục khẳng định sai phạm của cơ quan quản lý bóng đá Malaysia trong việc làm giả hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ.

Đồng tiền chỉ giúp bóng đá Malaysia kéo dài thời gian, chứ khó có thể giúp họ tạo nên điều thần kỳ (Ảnh: VFF).

Thực tế, FAM vẫn còn đường cuối cùng để thoát thân khi kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Họ sẽ có 10 ngày để nhận biên bản chi tiết từ FIFA và thêm 21 ngày để kháng cáo lên CAS. Nếu tiếp tục thất bại, FAM sẽ đối diện với đòn trừng phạt nặng nề từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hoặc thậm chí là nhận thêm án phạt từ CAS.

Trong tình hình ấy, Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim tuyên bố sẽ “chi tiền túi, không sử dụng tiền của nhân dân” để giúp FAM kháng cáo lên CAS. Theo ước tính từ truyền thông của Malaysia, FAM sẽ mất khoảng 300.000 USD (khoảng 7,8 tỷ đồng) để kháng cáo, chưa kể phí luật sư và chi phí di chuyển.

Nhưng ngay cả báo giới Malaysia cũng đặt ra câu hỏi: “Liệu chăng đồng tiền của ông Tunku Ismail có thể sửa chữa sai lầm của FAM, hay nó khiến tình hình càng trầm trọng hơn?”. FAM đưa ra tuyên bố muốn cứu vãn danh dự của bóng đá Malaysia tới cùng nhưng chính cơ quan này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền bóng đá quốc gia khi làm giả hồ sơ.

Khả năng kháng cáo thành công của FAM không cao. Bởi thông thường, khi một cá nhân hoặc tổ chức kháng cáo lên CAS, họ đã ở thế đường cùng và không thể đưa ra bằng chứng tự bảo vệ mình. Theo thống kê của tờ New Straits Times, chưa từng có tổ chức hay cá nhân nào trong lịch sử thể thao Malaysia kháng cáo thành công lên CAS.

Còn trong môn bóng đá, từ năm 1990 tới nay, chỉ có một đội tuyển không bị xử thua dù FIFA xác định có vi phạm tương tự Malaysia là Ecuador ở vòng loại World Cup 2022 Cầu thủ Byron Castillo đã bị tố cáo sử dụng giấy khai sinh giả. Tuy nhiên, CAS cho rằng không có căn cứ nào khẳng định Byron Castillo không phải là công dân của Ecuador. Bởi trong quá khứ, anh chưa từng chuyển quốc tịch.

Bóng đá Malaysia có nguy cơ khủng hoảng vì án phạt của FIFA (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, Ecuador được giảm tội xuống còn lỗi sử dụng giấy tờ chứa thông tin sai và bị trừ 3 điểm ở vòng loại World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ không bị trừ điểm trong những trận đấu Byron Castillo tham dự trước đây.

Tuy nhiên, trường hợp này khác hoàn toàn so với Malaysia. Bởi lẽ, Byron Castillo dù được xác định sinh ra tại Colombia, gần biên giới với Ecuador nhưng anh chưa bao giờ thi đấu cho các cấp độ của Colombia. Cầu thủ này thi đấu cho Ecuador từ lứa U17 tới đội tuyển quốc gia. Còn 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chỉ được nhập tịch chóng vánh và không có bất kỳ liên hệ nào với đất nước Malaysia trước đó.

Trong suốt thời gian qua, FAM chỉ kêu gào “lỗi hành chính” trong vụ sai phạm nhập tịch nhưng thực tế, họ không thể đưa ra bằng chứng “thật sự” về gốc gác của cầu thủ này, dẫn tới thất bại khi kháng cáo. Do đó, ngay cả khi kháng cáo lên cấp cao hơn là CAS, FAM chưa chắc thay đổi tình hình.

Trước tình hình đó, tờ New Straits Times tuyên bố: “Bằng chứng quá rõ ràng, FAM chỉ nói dối quanh co trong thời gian qua, chứ họ không thể đưa ra bằng chứng xác thực”.

Cựu Tổng thư ký FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad cho rằng: “Cách tốt nhất với FAM lúc này là thừa nhận sai lầm. Nếu tình hình tiếp tục, tôi lo ngại nó sẽ gây ra nhiều nghi ngờ và có thể liên lụy đến các cơ quan chính phủ như đăng ký và nhập cư. FIFA đã đưa ra bằng chứng xác đáng, nên chúng ta không cần phải chất vấn thêm nữa”.

FAM muốn đội tuyển Malaysia “chạy nhanh nhất có thể” khi nhập tịch ồ ạt cầu thủ từ châu Âu và Nam Mỹ nhưng giờ đây, động thái của họ lại có thể kéo tụt bóng đá Malaysia so với trước đây. Căn cứ theo điều lệ của AFC, Malaysia có thể bị xử thua với tỷ số 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal. Điều này không chỉ khiến cho “Bầy hổ” bị loại khỏi Asian Cup 2027 mà còn kéo theo nhiều hệ lụy trong tương lai, liên quan tới nhập tịch cầu thủ, cũng như phát triển bóng đá trẻ.

Tờ New Straits Times đã có kết luận rất hay khi nói về sai phạm của FAM: “Người hâm mộ Malaysia, họ có thể tha thứ cho thất bại, nhưng điều họ không thể tha thứ là cảm giác bị lừa dối”.

Bóng đá Malaysia tự “đá phản lưới nhà” trên hành trình phát triển. Có lẽ, lúc này đồng tiền chỉ giúp họ kéo dài thời gian, chứ không thể tạo nên điều thần kỳ cho bóng đá Malaysia.