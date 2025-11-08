Báo Malaysia kêu gọi công lý cho 7 cầu thủ nhập tịch trái phép

Theo phán quyết của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng) trong vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Trong khi đó, mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và chịu án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Tờ Sinar Harian cho rằng án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép quá nặng bởi họ cũng chỉ là “nạn nhân” trong vụ gian lận của FAM.

Tờ Sinar Harian cho rằng án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép quá nặng (Ảnh: FAM).

Tờ báo của Malaysia bình luận: “Án phạt của FIFA không chỉ là cú sốc với FAM, mà còn khiến 7 cầu thủ nhập tịch rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Những cầu thủ này không chỉ bị treo giò 12 tháng, mà còn đối diện tương lai sự nghiệp đầy bất định.

Trong số đó, hai cái tên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Facundo Garces, ngôi sao đang thi đấu nổi bật cho CLB Alaves (La Liga, Tây Ban Nha) và Imanol Machuca, trụ cột của Velez Sarsfield (Argentina). Cả hai đang có sự nghiệp đầy hứa hẹn nhưng buộc phải tạm dừng hoàn toàn mọi hoạt động thi đấu chuyên nghiệp.

Án treo giò kéo dài 1 năm chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể lực và giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ này trên thị trường quốc tế. Việc không được thi đấu trong khoảng thời gian dài sẽ khiến họ mất nhịp, suy giảm thể trạng và đánh mất vị thế trong mắt các CLB chủ quản.

Điều đáng lo ngại hơn là sau khi án phạt kết thúc, khả năng họ được trở lại đội hình chính cũng không cao, khi hình ảnh cá nhân đã bị tổn hại nặng nề do bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch của FAM.

Việc thiếu vắng những trụ cột này cũng khiến các CLB của họ gặp khó trong việc duy trì sự cân bằng chiến thuật và chất lượng đội hình.

Tình hình được dự báo còn có thể trở nên phức tạp hơn nếu FAM tiếp tục kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Giới chuyên môn lo ngại FIFA có thể áp dụng án phạt nặng hơn nếu kết quả tại CAS vẫn bất lợi cho Malaysia.

Những cầu thủ nhập tịch của Malaysia có nguy cơ mất nghiệp (Ảnh: NST).

Thực tế, 7 cầu thủ nói trên có thể không nhận thức được họ chính là “nạn nhân” của những sai sót từ phía cơ quan quản lý bóng đá Malaysia trong quá trình đăng ký và hoàn thiện giấy tờ. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, mỗi cầu thủ đều cần ý thức rõ ràng và có trách nhiệm với nguồn gốc, tình trạng pháp lý của mình.

Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đã xảy ra. Giờ đây, người hâm mộ chỉ có thể hy vọng phán quyết từ CAS sẽ giúp các cầu thủ này lấy lại sự nghiệp và danh tiếng đã mất trên đấu trường quốc tế”.

Kể từ khi FIFA công bố kết quả kháng cáo vào ngày 3/11, FAM sẽ có 10 ngày để nhận biên bản chi tiết từ FIFA và thêm 21 ngày để kháng cáo lên CAS. Nếu tiếp tục thất bại, FAM sẽ đối diện với đòn trừng phạt nặng nề từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hoặc thậm chí là nhận thêm án phạt từ CAS