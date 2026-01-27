Tuyển futsal Việt Nam thắng kịch tính 5-4 trước Kuwait tại giải châu Á

Chiều 27/1, đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận ra quân đầy kịch tính khi giành chiến thắng 5-4 trước đội tuyển futsal Kuwait tại giải futsal châu Á. Trận đấu diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ khi Kuwait nhập cuộc tốt hơn và sớm vươn lên dẫn trước 2-0 trong khoảng thời gian đầu hiệp 1. Tuy nhiên, futsal Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận, ghi liên tiếp các bàn thắng để rút ngắn rồi cân bằng tỷ số 3-3 trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại.

Cầu thủ futsal Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: VFF).

Bước sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra. Các học trò của HLV Diego Giustozzi lần lượt ghi thêm hai bàn thắng để vượt lên dẫn 5-3. Trong những phút cuối trận, Kuwait dâng cao đội hình và ghi thêm một bàn rút ngắn tỷ số, khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Dù vậy, futsal Việt Nam vẫn bảo toàn được lợi thế mong manh để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 5-4, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng ở lượt trận mở màn.

Chiến thắng trước Kuwait đưa tuyển futsal Việt Nam lên vị trí nhì bảng B và rộng cửa vào bán kết. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 29/1, tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu với Lebanon, đội bóng đã thua 0-2 trước Thái Lan vào chiều nay. Nếu Việt Nam thắng Lebanon và Thái Lan không thua Kuwait, thầy trò Giustozzi sẽ sớm có vé vào tứ kết.